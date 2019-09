Smartband Sony: guida alla scelta

Filippo Vendrame,

Il mercato degli indossabili per il fitness è molto dinamico. Sempre più produttori vi si affacciano per proporre le loro soluzioni. In particolare, è molto vivo il settore delle smartband. Trattasi di braccialetti smart che monitorano i parametri del corpo durante l’allenamento e non. Indossabili molto semplici e comodi da indossare visto che solitamente dispongono di cinturini in silicone. Le loro funzioni più comuni sono quelle di monitorare la frequenza del battito cardiaco, la distanza percorsa usare il GPS o il contapassi, il consumo delle calorie e molto altro ancora.

Le Smartband sono quindi molto facili da indossare ed anche da utilizzare. Sebbene possano non disporre di display, tutti i dati racconti vengono sincronizzati con un’applicazione dedicata per dispositivi iOS ed Android da cui monitorare la propria condizione fisica. Tra i produttori che commercializzano le smartband c’è Sony.

Smartband Sony: i modelli

Sony SmartBand 2

Sony SmartBand 2 rileva battito cardiaco, movimenti, sonno, e persino i momenti di calma e quelli più emozionanti. L’indossabile calcolerà la frequenza cardiaca e i livelli di stress, e farà sapere se è ora di rilassarsi o mettersi in moto. Camminando, facendo jogging o correndo da una riunione all’altra, SmartBand 2 calcola tutti i movimenti per mostrare il livello di attività. Con l’app Lifelog e SmartBand 2 sarà possibile tenere sotto controllo tutti i parametri registrati.

Pro : comodità, sensori, app

: comodità, sensori, app Contro: manca un display

Prezzo di 79,90 euro.

Sony SmartBand

Braccialetto per il fitness in grado di monitorare movimenti, battito cardiaco ed altri parametri ed attività. Avvisa anche di chiamate, messaggi o altre notifiche attivate sul proprio smartphone con una vibrazione. Lo smartband mantiene in memoria 12 giorni di attività. Attraverso l’app Lifelog sarà possibile controllare tutti i parametri fisici registrati.

Pro : comodità, sensori, app

: comodità, sensori, app Contro: modello un po’ vecchio

Prezzo di 89 euro.

Sony SmartBand Talk

Sony SmartBand Talk è una smartband per tenere traccia delle attività sportive oltre a rilevare i valori di stress. Questo indossabile è dotato di microfono e altoparlante integrati per telefonare in modo naturale direttamente dal proprio polso. Questa smartband è resistente all’acqua (IP68). L’applicazione Lifelog registra le informazioni sui movimenti, la comunicazione e l’allenamento.

Pro : comodità, sensori, chiamate

: comodità, sensori, chiamate Contro: modello vecchio

Prezzo di 159,99 euro.

Come scegliere

Dovendo scegliere una smartband, le cose da tenere bene presente sono i sensori presenti all’interno di questi indossabili. Cardifrequenzimetro e GPS, per esempio, sono obbligatori se si vuole tenere traccia delle attività. L’app deve poi funzionare egregiamente sia su Android che su iOS per poter usare comodamente l’indossabile sia con Android che con un iPhone.

Se poi è presente pure un mini display, l’usabilità del gadget può migliorare sensibilmente. La cosa importante, comunque, è che disponga di tutti i sensori necessari a rilevare correttamente i valori del corpo e l’attività fisica.

La scelta della redazione

La scelta non può che cadere sul Sony SmartBand 2 che è il prodotto più recente e quindi quello che dispone delle migliori funzionalità. Se dunque si sta cercando una buona smartband per il fitness di Sony, questo modello è sicuramente quello più indicato.