Streamer si veste da Chun-Li, sospesa da Twitch

Marco Locatelli,

Anche nel controverso e fantasmagorico mondo degli streamer su Twitch ci sono dei limiti, chiaramente. A dimostrarlo il caso della streamer asiatica Quqco bannata dalla piattaforma perché si è presentata in live con un travestimento considerato troppo sexy.

La ragazza in questione ha infatti indossato il costume di Chun-Li, popolare lottatrice cinese del picchiaduro Street Fighter che tutti – videogiocatori e non – avranno sicuramente avuto il modo di conoscere, davanti ad un cabinato nelle sue prime incarnazioni anni ’80/’90 oppure semplicemente sulla propria console Xbox One e PlayStation 4 nell’ultimo capitolo Street Fighter V.

Il costume indossato da Quqco è quello “classico” di colore azzurro con inserti dorati, indossato dalla lottatrice già dalla sua prima apparizione in Street Fighter II nel 1991.

Non è la prima volta che la streamer Quqco si presenta di fronte ai suoi follower con una mise non particolarmente sobria, ma questa volta i moderatori di Twitch hanno deciso di condannare la ragazza. Questi i motivi per cui la streamer è stata sospesa dal servizio, per tre giorni: contenuti e attività sessualmente suggestivi.

Nello specifico, è stato l’iconico spacco laterale dell’abito a creare disagio, considerato appunto troppo sexy per Twitch. La ragazza si è difesa ai microfoni di Kotaku spiegando che non le sembrava una mise particolarmente provocante e che possiede pantaloncini con spacchi laterali ancora più alti. Non è la prima volta che Quqco viene bannata dalla piattaforma, successe già tempo fa quando decise di presentarsi in diretta vestita come Mai Shiranui, altra lottatrice di un piacchiaduro, ma questa volta della serie Fatal Fury.

Andando a spulciare il regolamento di Twitch, è chiaramente specificato che non è consentito appare nudi di fronte alla cam, meno chiaro, invece, il concetto di “sessualmente suggestivo”.