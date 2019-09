DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 4^ giornata

Matteo Tontini,

Dopo la giornata di Champions League, le squadre di calcio si preparano a tornare in campo nei rispettivi campionati e per la Serie A prenderà il via la 4^ giornata. Come da accordi, DAZN e Sky si spartiscono le 10 partite in programma (la piattaforma streaming ne trasmetterà tre, la nota pay-TV le restanti sette). Questo da quando la piattaforma di Perform Group ha sottratto i diritti a Sky di alcuni dei match di campionato, tra cui uno sempre in prima serata.

A partire da questa giornata, gli abbonati Sky avranno tuttavia la possibilità di godersi il meglio della programmazione DAZN grazie al canale DAZN1 (“DAZN One”): in questo modo potranno vedere tutto il campionato fino al 2021 su una sola piattaforma. Il canale sarà disponibile ufficialmente dal 20 settembre.

Per quanto riguarda la 4^ giornata, di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti:

20/09/2019 Venerdì 20.45 Cagliari – Genoa SKY

21/09/2019 Sabato 15.00 Udinese – Brescia SKY

21/09/2019 Sabato 18.00 Juventus – Hellas Verona SKY

21/09/2019 Sabato 20.45 Milan – Inter DAZN

22/09/2019 Domenica 12.30 Sassuolo – SPAL DAZN

22/09/2019 Domenica 15.00 Bologna – Roma SKY

22/09/2019 Domenica 15.00 Lecce – Napoli DAZN

22/09/2019 Domenica 15.00 Sampdoria – Torino SKY

22/09/2019 Domenica 18.00 Atalanta – Fiorentina SKY

22/09/2019 Domenica 20.45 Lazio – Parma SKY

In questa giornata di Serie A 2019/2020, la piattaforma streaming incentrata sullo sport permetterà di vedere il derby di Milano. Sarà trasmesso nella serata di sabato 21 settembre, senz’altro il match più importante di questo turno. Entrambe le squadre vengono da vittorie di misura contro Udinese e Verona, sarà dunque interessante vedere chi la spunterà in uno scontro così importante. Altra partita trasmessa su DAZN sarà quella del Napoli, che andrà a giocare a Lecce dopo l’ottima performance contro il Leverpool nella massima competizione europea. Infine, il Sassuolo dovrà cercare di fare risultato contro la SPAL.