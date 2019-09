I monitor AOC al Festival del fumetto e del gioco

Antonino Caffo,

AOC ha annunciato una partnership con il Festival del fumetto e del gioco “Le strade del paesaggio” di Cosenza, giunto alla XIII edizione.

Il marchio fornirà i propri display per le postazioni di gioco: l’area gaming sarà interamente powered by AOC, con 25 monitor modello AG241QX. Un evento che ha luogo nelle suggestiva città di Cosenza, il Festival avrà inizio il 20 settembre al Chiostro di San Domenico, per poi proseguire nelle giornate del 21 e 22 settembre presso il Castello Svevo. Grazie ai monitor AOC, anche i gamers potranno godersi al meglio l’atmosfera ludica dell’appuntamento, sfidandosi a tornei mozzafiato.

I monitor AOC del Festival, creati dai videogiocatori per i videogiocatori, fanno parte della linea Agon. Il modello AG241QX ha un design essenziale e allo stesso tempo originale. Grazie alla risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità e immagini nitide. Il formato widescreen 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e permette al gamer di fruire di giochi nel formato originale. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz traduce le frequenze dei fotogrammi elevate della GPU in un’esperienza fluida e reattiva. Questo è il modello dotato della funzione Shadow Control, che permette di illuminare le aree scure di una scena di gioco e della modalità Low Blue Light di AOC che blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display.

Inoltre nella giornata di sabato 21 settembre i fan avranno l’occasione di incontrare presso l’aerea gaming due degli influencers tech più amati: i Prodigeek. Davide e Lorenzo, il cui canale YouTube conta più di 80 mila iscritti. Saranno presenti nella gaming station di AOC, costruita ad hoc per l’occasione, una vera e propria postazione gaming dove i giocatori e i visitatori avranno la possibilità di giocare e fare domande, per soddisfare tutte le curiosità sui monitor AOC.