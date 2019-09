Redmi K20 Pro, versione con Snapdragon 855 Plus

Luca Colantuoni,

La serie Redmi K20, disponibile in Italia come Mi 9T, diventa più numerosa con l’arrivo di un nuovo smartphone. Il Redmi K20 Pro Premium Edition è una versione potenziata del modello base con un processore più veloce, abbinato ad una maggiore quantità di RAM e storage. Il dispositivo è già in vendita in Cina. Non è noto se arriverà in Europa.

Il design dello smartphone rimane invariato, così come la maggioranza delle specifiche. Anche la Premium Edition ha quindi uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e una fotocamera frontale pop-up da 20 megapixel che ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 91,6%. Oltre ai precedenti colori è stata aggiunta una seconda tonalità nera con un pattern molto particolare, visibile nell’immagine in evidenza. Il produttore cinese ha scelto un processore Snapdragon 855 Plus, 8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/512 GB di storage UFS 2.1.

Nessuna novità nemmeno per le tre fotocamere posteriori. Sono ancora presenti un sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.75, una fotocamera grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom lossless 2x. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il chip audio Hi-Fi Qualcomm Aqstic WCD9340. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.

I prezzi del Redmi K20 Pro Premium Edition sono 2.699 yuan (8GB+128GB), 2.999 yuan (8GB+512GB) e 3.199 yuan (12GB+512GB). Non è chiaro se verrà distribuita in Italia la Premium Edition del Mi 9T Pro. Attualmente è disponibile la versione standard con 6 GB di RAM e 128 GB di storage a 449,90 euro.