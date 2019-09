Amazon Echo Dot: ne compri due e ne paghi uno

Filippo Vendrame,

Golosa nuova iniziativa da parte di Amazon dedicata al suo smart speaker Echo Dot. Grazie a questa esclusiva offerta, gli interessati che acquisteranno due o più Echo Dot ne riceveranno uno in omaggio. Niente sconto sul prezzo come già accaduto più volte in passato ma comunque un omaggio particolarmente gradito per chi ha necessita di acquistarne più di uno, magari per fare qualche regalo. Per approfittarne, però, sarà necessario inserire il codice promozionale “ECHODOT2PACK” condiviso direttamente da Amazon, al momento del pagamento.

Il prezzo ufficiale di Echo Dot è di 59 euro (Acquista su Amazon). Dunque, acquistandone almeno due, si andrà a risparmiare questa cifra. Un’offerta niente male per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo degli smart speaker con Alexa senza dover investire cifre ingenti.

Amazon Echo Dot

Trattasi di uno smart speaker di Amazon che può essere controllato anche attraverso comandi vocali, senza dover mai utilizzare le mani. Grazie ad Alexa questo prodotto potrà riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro ancora.

Trattandosi di uno dispositivo connesso, permette agli utenti di poter ascoltare musica in streaming attraverso servizi come Amazon Music, Spotify, TuneIn e altre piattaforme con un suono ricco e potente. Inoltre, permette di ascoltare gli audiolibri e podcast preferiti con Audible. Supporta pure le chiamate tramite Skype. Con la funzione Drop In, le persone possono chiamare immediatamente o fare un annuncio su un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.

Infine, grazie alle Skill installabili a parte, Alexa può disporre di molte più funzionalità.

