HTML.it lancia Code4Future: Open Innovation

Filippo Vendrame,

HTML.it lancia Code4Future, un festival che nasce con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’Open Innovation e della formazione dei professionisti di oggi e di domani che guideranno le imprese nell’implementazione dei processi di Digital Transformation. Questo importante appuntamento organizzato dallo storico sito dedicato alle tematiche del coding e dello sviluppo, editato dal Gruppo Triboo, si terrà a Roma nei giorni 8 e 9 novembre presso la nuova sede di Talent Garden Roma Ostiense.

Entrando nello specifico del festival, Code4Future è focalizzato su una nuova scrittura dell’innovazione e sarà una due giorni dedicata a speech sul main stage con i personaggi più influenti del mondo digital e alla formazione in aula destinata a professionisti, risorse con necessità di ricollocamento professionale e a studenti universitari. Ci saranno workshop e training session attraverso i quali sarà possibile approfondire come piattaforme digitali e tecnologie emergenti come AI, blockchain, VR e AR, 5G stiano impattando sul nostro modo di fare innovazione e quanto sia necessario formarsi e avere personale qualificato che possa essere vettore di tale trasformazione.

Luca La Mesa, giovane e accreditato imprenditore romano e volto noto sui social, animerà il palco delle conferenze e degli speech. Tra gli speaker si menzionano Gian Luca Comandini (MISE), Anna Testa (Cisco), Giulio Tremonti (Presidente Aspen Italia), Gianluca Varisco (Arduno), Daniel Tarozzi (Italia Che Cambia), Barbara Gasperini (La7), Marta Ghiglioni (FinTech Italia), Michele Torniello (Fincantieri), Emanuela Zaccone (HCL, Sostware) e Davide Bottalico (Takeda).

Attraverso il sito dedicato sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dell’agenda e delle sessioni formative. Inoltre, fino al 30 settembre è possibile acquistare i biglietti in modalità early bird.

Per i lettori di Webnews è riservato uno sconto grazie al codice c4fwebnews