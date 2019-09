Windows 10 19H2, nuova build 18363.385: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 per gli Insider nel Release Preview Ring. La casa di Redmond, come oramai ha abituato i tester, ha distribuito due build. La prima è la 18362.285 ed è dedicata a Windows 10 19H1. La seconda build, la release 18363.385, è indirizzata, invece, a chi sta sperimentando Windows 10 19H2, quello che una volta era identificato come il grande step funzionale di Windows 10 del periodo autunnale e che poi è stato trasformato in un più semplice grande aggiornamento cumulativo.

Anche se dedicati a due versioni di Windows 10 differenti, i due aggiornamenti sono sostanzialmente identici. Tuttavia, quello dedicato a Windows 10 19H2 contiene un piccolo pacchetto aggiuntivo che sostanzialmente abilita tutte le piccole novità introdotte da questa declinazione del sistema operativo della casa di Redmond e che erano state ad appannaggio sino ad ora solamente degli Insider presenti nello Slow Ring.

Il processo di sviluppo di Windows 10 19H2 ha seguito strade un po’ tortuose. Per esempio, tutti coloro che avevano Windows 10 19H2 ma erano nel Release Preview Ring non disponevano delle medesime funzionalità degli Insider dello Slow Ring. Differenza che è stata adesso colmata, probabilmente perché ci si avvicina al rilascio ufficiale di questo grande aggiornamento cumulativo di Windows 10.

Sino ad ora, le novità introdotte da Windows 10 19H2 sono molto poche. Ci sono diversi affinamenti, novità per le utenze aziendali ma anche qualche piccola nuova funzionalità per gli utenti consumer. Nulla di rivoluzionario, comunque. Windows 10 19H2 è del resto solamente un aggiornamento volto ad ottimizzare il funzionamento e l’esperienza d’uso di Windows 10.

Le vere novità arriveranno nella primavera del 2020 con Windows 10 20H1 o Windows 10 May 2020 Update.