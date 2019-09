Xiaomi Mi MIX Alpha, lo smartphone tutto schermo

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha presentato il successore del Mi MIX 3 durante un evento organizzato a Pechino. Non si tratta però del Mi MIX 4, ma del Mi MIX Alpha, un avveniristico smartphone con Surround Display e fotocamera da 108 megapixel. Il produttore cinese distribuirà poche unità a partire da dicembre.

La peculiarità della serie Mi MIX introdotta nel 2016 è l’elevata area di visualizzazione. Con il nuovo Mi MIX Alpha è stato superato ogni limite hardware. L’intero smartphone è infatti coperto dallo schermo, denominato Surround Display, che ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 180,6%. Ci sono solo piccole cornici e una striscia sul retro che ospita le tre fotocamere e il flash dual LED. L’unico pulsante fisico (sul bordo superiore) è quello di accensione. I pulsanti del volume sono touch e sensibili alla pressione. Lungo il lato destro c’è la barra di stato con il livello della batteria e le icone per i segnali di rete. Oltre al lettore di impronte digitali, sotto lo schermo ci sono il sensore di prossimità ad ultrasuoni e l’altoparlante.

La fotocamera principale ha un sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 1/1.33″ e 108 megapixel che permette di ottenere scatti con risoluzione di 12032×9024 pixel oppure da 27 megapixel, grazie alla tecnologia Super Pixel 4-in-1. Per le altre due fotocamere sono stati scelti sensori da 20 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi grandangolare e tele con zoom ottico 2x.

La dotazione hardware del Mi MIX Alpha comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 855 Plus, 12 GB di RAM, 512 GB di storage UFS 3.0, connettività 5G e batteria da 4.050 mAh con ricarica rapida da 40 Watt. Le parti superiore e inferiore del telaio sono in lega di titanio, mentre la cover protettiva per le fotocamere è in vetro zaffiro e ceramica. Il Mi MIX Alpha verrà prodotto a tiratura limitata. Il prezzo è 19.999 yuan, pari a circa 2.560 euro.