Amazon Prime Now a Roma si amplia con più prodotti

Amazon continua a potenziare i suoi servizi in Italia ed ha annunciato di aver ampliato la selezione Prime Now all’interno della città di Roma. Questo significa che i clienti Prime della capitale romana potranno usufruire di consegne rapide su una selezione di prodotti alimentari ancora più vasta. Ma le novità non finiscono qui in quanto saranno disponibili pure alcuni dei più famosi prodotti Amazon come i ben noti Echo.

Per poter offrire questo servizio ancora più completo, la società di Jeff Bezos ha inaugurato il centro di distribuzione urbano in Roma Tiburtina. Questa nuova struttura molto importante per la logistica nelle capitale romana, porterà anche importanti vantaggi al territorio. Questo nuovo centro di distribuzione offrirà nuovi posti di lavoro a cui si andranno ad aggiungere le assunzioni fatte dalle aziende addette ai servizi di consegna. Amazon Prime Now aveva debuttato a Roma un anno fa. Adesso, i clienti potranno accedere al negozio scegliendo tra 12.000 prodotti, spaziando dagli alimentari freschi ai prodotti d’uso quotidiano, inclusi i bestseller di Amazon.it.

Il servizio è disponibile in molte zone di Roma, e in due CAP dell’area circostante (Guidonia e Tivoli Terme) ed è in rapida espansione.

Amazon Prime Now, come funziona

Quando si effettua un ordine attraverso Amazon Prime Now, i clienti creano un carrello separato e acquistano i prodotti in base al negozio di riferimento, Amazon o Pam Panorama. È richiesto un ordine minimo di 15 euro per negozio e i clienti Prime Now possono scegliere la consegna gratuita nello stesso giorno in finestre a scelta di due ore per ordini minimi di 50 eurp. Scaricando sul proprio smartphone o tablet applicazione dedicata Prime Now, disponibile per dispositivi Apple (iOS) e Android, oppure attraverso il sito www.primenow.it, è possibile verificare la disponibilità del servizio a casa propria, o nel punto scelto per la consegna, immettendo semplicemente il CAP.

Amazon Prime

Per poter disporre dei servizi di Prime Now bisogna essere iscritti al programma in abbonamento Prime Now che offre anche ulteriori vantaggi incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento, come spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti, accesso alle serie pluripremiate Amazon Original e ad altri celebri film e serie TV con Prime Video e tanto altro. Costo di 36 euro euro all’anno.

