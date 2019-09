Nextdoor: la funzione Nascondi, a che serve

Candido Romano,

Il social network privato dei vicini Nextdoor è molto utile per conoscere nuove persone che vivono nelle proprie vicinanze, entrare in un quartiere virtuale, oppure organizzare eventi e feste nella vita reale. Proprio come nella vita di tutti i giorni, non sempre va tutto per il meglio, quindi anche nell’app è disponibile la funzione Nascondi, che può essere applicata in varie situazioni, cioè per non mostrare il numero civico, nascondere un post oppure un vicino.

Come nascondere il numero civico

L’utente può nascondere il proprio numero civico se non vuole condividere l’indirizzo completo, mostrando solo la via sul profilo. In questo caso non bisogna cambiare completamente l’indirizzo per nascondere il numero civico. Per farlo da web basta andare sulla Bacheca notizie, cliccare sulla propria foto profilo, impostazioni e privacy. Sotto a “Mostra questo indirizzo ai vicini” selezionare l’opzione che mostra solo la via. Su iPhone e dispositivi Android basta toccare l’angolo in basso a destra, poi impostazioni, privacy e selezionare solo l’opzione che mostra solo la via.

Come nascondere un post

Se nel proprio quartiere c’è una discussione poco interessante, si può nascondere dalla propria visualizzazione di Nextdoor. Non si riceveranno più notifiche email o aggiornamenti sul post nascosto. Per farlo basta cercare il post che si vuole nascondere nella Bacheca notizie. Cliccare sull’icona della freccia in basso sulla destra del nome dell’autore del post e selezionare Nascondi post.

Come nascondere un vicino

L’utente può nascondere un vicino se non è più interessato a leggere ciò che scrive. Nascondendo un vicino non si vedranno più tutti i suoi post nella propria Bacheca notizie di Nextdoor. Il vicino nascosto non riceverà una notifica quando viene estromesso dalla Bacheca. Per farlo basta trovare un post del vicino che si vuole nascondere nella propria Bacheca notizie. Cliccare poi su sulla freccia verso il basso a destra del nome del vicino e selezionare Nascondi.