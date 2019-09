Amazon: i dispositivi Wi-Fi mesh di eero in Italia

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato che i suoi clienti potranno acquistare i nuovi dispositivi eero. Trattasi di Wi-Fi mesh che possono essere utilizzati come alternativa ai router e per estendere considerevolmente la copertura WiFi negli ambienti indoor. Prodotti molto facili da installare e che dispongono di aggiornamenti automatici per offrire un continuo miglioramento e un maggiore livello di sicurezza nel corso del tempo.

I nuovi sistemi eero e eero Pro saranno disponibili su amazon.it dall’inizio di Novembre. Capitolo prezzi. Il sistema eero costerà 109 euro per una ogni unità o 279 euro per la confezione da tre unità. Il modello eero Pro a 199 euro per una singola unità o a 499 euro per la confezione da tre unità. Il software TrueMesh di eero offre la possibilità di aggiungere tutti i dispositivi necessari per garantire una copertura senza interruzioni di segnale per offrire, così, un’esperienza d’uso ottimale per evitare congestioni e problemi di connettività.

Dopo l’installazione che avviene in una manciata di minuti, gli utenti potranno usare l’app eero per gestire la rete, mettere in pausa la connessione Internet, condividere la rete con amici e ospiti e molto altro. Molto curato anche l’aspetto della sicurezza. eero verifica costantemente la presenza di minacce alla sicurezza e invia automaticamente aggiornamenti per proteggere la rete, i dispositivi e la casa. Le principali funzioni di sicurezza della rete eero includono crittografia dei dati, crittografia WPA-2 e protezione del profilo.

Fondata a San Francisco nel 2014 da Amos Schallich, Nate Hardison, e Nick Weaver, eero ha come obiettivo di rendere il Wi-fi talmente efficiente da non doversene più preoccupae. eero è una società Amazon.