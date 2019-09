Amazon, anche in Italia le nuove telecamere Ring

Filippo Vendrame,

L’evento di Amazon di ieri sera è stato ricco di spunti con la presentazione di tantissimi nuovi prodotti. Per l’Italia, per esempio, sono arrivati nuovi modelli della serie Echo con Alexa. Globalmente, comunque, la società di Jeff Bezos ha tolto i veli su nuovi smart speaker, elettrodomestici smart, occhiali smart, auricolari e tanto altro. Il punto in comune di tutti questi device, la presenza dell’assistente vocale di Amazon e cioè Alexa. Per quanto riguarda i prodotti disponibili in Italia, Amazon, accanto ai nuovi Echo, ha lanciato in sordina anche le nuove telecamere per la sicurezza della serie Ring che inizialmente sembravano disponibili solamente in America. Trattasi dei modelli Ring Indoor Cam, Ring Stick Up (Battery e Solar) e Ring Stick Up Cam Plug-In.

Tutti e tre i prodotti sono specifici per la protezione degli ambienti. Ring Indoor Cam, come fa ben intuire il nome, è una videocamera per gli ambienti interni e proprio per questo si caratterizza per essere compatta. In prezzo è di 59 euro ed è data in arrivo ma non ancora ordinabile. La nuova Ring Stick Up Cam è una videocamera per la sicurezza nata per poter essere posizionata ovunque. Disponibile anche in una versione dotata di pannello solare per una completa indipendenza all’esterno. Disponibilità dal 23 ottobre con prezzi di 99 euro e 149 euro.

Ring Stick Up Cam Plug-In, infine, si differenzia per disporre di un’alimentazione continua via cavo e può essere usata ovunque. Prezzo di 99 euro e disponibilità dal 23 ottobre. Tutti questi modelli offrono una registrazione dei video a 1080p, sono compatibili con Alexa e possono essere gestiti da remoto attraverso un’app specifica.

Ring Indoor Cam : prezzo di 59 euro. (Vedi su Amazon)

: prezzo di 59 euro. (Vedi su Amazon) Ring Stick Up Cam Batter y: prezzo di 99 euro. (Preordina su Amazon)

y: prezzo di 99 euro. (Preordina su Amazon) Ring Stick Up Cam Solar : prezzo di 149 euro. (Preordina su Amazon)

: prezzo di 149 euro. (Preordina su Amazon) Ring Stick Up Cam Plug-In: prezzo di 99 euro. (Preordina su Amazon)

