In Italia Glassdoor: piattaforma per il recruiting

Glassdoor sbarca in Italia. Trattasi di uno dei più grandi siti per la ricerca di lavoro e recruiting al mondo. L’obiettivo di questa piattaforma è quello di offrire a chi è in cerca di impiego una maggiore conoscenza delle opportunità professionali e degli ambienti di lavoro attraverso recensioni e informazioni condivise da coloro che conoscono di più un’azienda, ovvero i suoi dipendenti. Inoltre, punta ad aiutare le persone a trovare il lavoro e l’azienda che amano: sia il sito che la app rappresentano una risorsa gratuita per chi è in cerca di lavoro.

Entrando nei dettagli, Glassdoor offre oltre 50 milioni fra recensioni, valutazioni, informazioni sugli stipendi e molti altri dettagli, il tutto condiviso dai dipendenti stessi. Grazie a questa piattaforma è possibile pure personalizzare le proprie ricerche di lavoro in base a titolo, posizione, distanza, settore, dimensioni e valutazioni dell’azienda e molto altro ancora. È possibile anche impostare degli avvisi che allertano l’utente qualora nuove offerte in linea con la propria ricerca compaiono online.

Glassdoor utilizza un modello “dare-avere“, offrendo accesso gratuito a tutti i dati di Glassdoor una volta che si è registrati e si contribuisce alla piattaforma con i propri contenuti, fornendo ad esempio recensioni su una società o informazioni sui salari. Questo modello aiuta a ridurre la probabilità di recensioni troppo positive o negative, incoraggiando invece valutazioni aziendali più neutre ed equilibrate. La valutazione media delle aziende su Glassdoor è di 3,4 su 5.

Glassdoor aiuta anche i datori di lavoro a selezionare e assumere candidati di qualità e ben informati. Attualmente collabora con un numero crescente e diversificato di 16.000 datori di lavoro. Inoltre, ci sono 200.000 aziende che utilizzano un Account Glassdoor gratuito, che consente ai rappresentanti delle aziende di rispondere alle recensioni, pubblicare aggiornamenti aziendali e accedere agli analytics di base che possono aiutare a prendere decisioni più informate in merito alle assunzioni.