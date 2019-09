Nokia, roadmap per Android 10 (Go Edition)

Luca Colantuoni,

Google ha recentemente annunciato Android 10 (Go Edition). HMD Global ha quindi comunicato che tutti i suoi smartphone con la versione precedente del sistema operativo verranno aggiornati entro il secondo trimestre 2020. Il produttore finlandese aveva già pubblicato la roadmap per Android 10.

Nel catalogo di HMD Global ci sono attualmente tre smartphone Android Go: Nokia 1, Nokia 1 Plus e Nokia 2.1. A differenza degli smartphone Android One, per i quali è necessario rispettare i vincoli di Google per gli aggiornamenti, per quelli Android Go non c’è l’obbligo di rilasciare un numero minimo di major release. Il produttore finlandese mantiene comunque il supporto per almeno due anni. Il Nokia 1, ad esempio, è stato lanciato con Android 8.1 Oreo (Go Edition) a febbraio 2018. La distribuzione di Android 9 Pie (Go Edition) è avvenuta a giugno 2019 e ora riceverà Android 10 (Go Edition) nel secondo trimestre 2020.

Entry level smartphone experience should not be a compromise. #Google proves it with new #Android 10 Go edition offering rich experiences with even better memory mgmt, performance & security. We are working to bring them first on #Nokia smartphones 🙏https://t.co/6K9QaYCY2p pic.twitter.com/5jWHrJPV4q — Juho Sarvikas (@sarvikas) September 27, 2019

Stesso trimestre per il Nokia 2.1, annunciato ad agosto 2018 con Android 8.1 Oreo (Go Edition) e successivamente aggiornato ad Android 9 Pie (Go Edition). Il Nokia 1 Plus, annunciato a febbraio 2019 con Android 9 Pie (Go Edition), sarà il primo smartphone di HMD Global a ricevere il nuovo sistema operativo.

Galleria di immagini: Nokia 1, le immagini

Il produttore finlandese si conferma quindi il migliore per quanto riguarda la distribuzione degli aggiornamenti. Secondo una recente indagine di Counterpoint Research, il 96% degli smartphone Nokia venduti a partire dal terzo trimestre 2018 hanno ricevuto Android 9 Pie. Inoltre il 94% di essi è stato aggiornato entro 12 mesi dalla disponibilità del sistema operativo. Ciò è dovuto all’uso dell’interfaccia originale di Android e alla quasi totale assenza di app proprietarie.