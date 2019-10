3 Italia, le novità di ottobre di rete mobile

Filippo Vendrame,

3 Italia, brand di Wind Tre, mette mano al suo listino ed introduce alcune novità valide a partire dalla giornata di oggi 30 settembre. La prima novità riguarda l’iPhone XR che potrà, adesso, essere acquistato attraverso i piani All-in Power e All-in Super Power con prezzi a partire da 17,99 euro con anticipo zero attraverso finanziamento Compass.

L’iPhone XR potrà essere abbinato anche alle offerte FREE che permettono di cambiare smartphone senza costi aggiuntivi dal 19° al 29° mese. I dettagli dei contenuti di questi piani sono disponibili all’interno del sito di 3 Italia. L’operatore ha poi prorogato tutte le altre sue offerte smartphone. Novità anche per quanto riguarda Super Internet 30 Giga che prevede un costo di 9,99 euro addebitato su credito residuo. Super Internet 60 Giga richiede, invece, l’addebito su carta di credito o conto corrente. Costo di 8,99 euro al mese.

Super Internet 30 Giga offre 30 GB di Internet al mese. Super Internet 60 Giga, invece, include 60 GB di traffico con l’opzione Giga Bank. Entrambe queste offerte richiedono l’attivazione del piano Super Web New. Disponibili sia per i nuovi che per i già clienti.

Tutte le altre offerte voce e dati sono state, invece, prorogate sino al 27 Ottobre 2019. L’opzione 4G LTE, per i nuovi clienti, è inclusa in tutte le offerte tariffarie già dallo scorso primo aprile 2019. Per i già clienti, il costo di questa opzione che permette di accedere alle reti 4G LTE è di 1 euro al mese.

Tutti i dettagli dei piani tariffari dell’operatore, direttamente all’interno del suo sito ufficiale.