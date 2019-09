Apple Music: quattro mesi gratis con MediaWorld

Marco Grigis,

Arriva un’interessante iniziativa per tutti gli appassionati di musica e streaming: MediaWorld e Apple, infatti, stanno offrendo a tutti gli interessati fino a quattro mesi di ascolto gratuito sulla piattaforma Apple Music. Approfittare della promozione è molto semplice: basta essere in possesso di un account Apple e di un dispositivo compatibile con il servizio, quindi anche i device Android oltre che iOS, i Mac e i PC.

Apple Music è il servizio di streaming musicale di Apple: lanciato nel 2015, ha in pochissimi anni raggiunto un bacino d’utenza molto elevato, con oltre 60 milioni di abbonati entro giugno 2019. Il servizio ha sempre previsto tre mesi di ascolto gratuito per i nuovi utenti e, grazie alla promozione congiunta con MediaWorld, si potrà ora approfittare di altri 30 giorni gratuiti.

Sottoscrivere l’offerta è decisamente semplice, così come spiega la pagina dedicata sul sito MediaWorld:

iOS : è sufficiente cliccare sulla voce “Ottieni il codice” e, aperto automaticamente Apple Music, seguire la procedura che verrà indicata a schermo;

: è sufficiente cliccare sulla voce “Ottieni il codice” e, aperto automaticamente Apple Music, seguire la procedura che verrà indicata a schermo; Android: è necessario scaricare Apple Music dal Play Store e, a questo punto, tornare sulla pagina Mediaworld per cliccare “Ottieni il codice”.

Come facile intuire, bisognerà iscriversi al servizio con un Apple ID – nuovo o già esistente: se si utilizzano altri servizi Apple su un device iOS o su Mac, come ad esempio App Store, l’account verrà riconosciuto automaticamente. Ancora, bisogna ricordare come al termine dei quattro mesi gratuiti il servizio di streaming si rinnoverà al prezzo di 9.99 euro al mese, con la possibilità di disattivazione senza vincoli almeno 24 ore prima del rinnovo.

I quattro mesi totali di ascolto sono destinati a coloro che non hanno mai provato in passato Apple Music, quindi tutti gli ascoltatori che non hanno già approfittato dei tre mesi di prova gratuita iniziali. In questo caso, così come riportano diversi utenti sui social network, verranno comunque offerti 30 giorni gratuiti. I codici promozionali, infine, possono essere utilizzati per iscriversi sulla piattaforma entro 30 giorni dal momento della ricezione.