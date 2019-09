Eolo Super: come contattare l’assistenza

Filippo Vendrame,

Eolo è il più noto provider wireless oggi presente sul panorama italiano. Grazie ad una capillare copertura su buona parte del territorio italiano, questo operatore è in grado di offrire connettività a banda larga a tutti gli utenti raggiunti. Un servizio non solo indicato a chi non può disporre del classico accesso ad Internet via cavo ma pure a chi cerca un’alternativa alle solite offerte degli operatori tradizionali. Infatti, wireless non significa affatto lento.

L’operatore offre Eolo Super, uno speciale piano tariffario con velocità in download sino a 100 Mbps e sino a 10 Mbps in upload. Prestazioni, dunque, molto simili alle migliori connessioni VDSL. Il tutto all’interno di un pacchetto ricco di contenuti. Eolo Super include un profilo ottimizzato per lo streaming e il gioco online/multiplayer, telefonate illimitate gratuite incluse, senza scatto, router Eolo, due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi) e 6 mesi di DAZN in regalo. Il tutto al prezzo di 29,90 euro al mese. Costo che ciclicamente può essere messo pure in promozione.

Eolo offre ai suoi clienti o a quelli futuri anche dei semplici canali con cui comunicare. Ecco come si può contattare l’assistenza.

Eolo: come contattare l’assistenza

Innanzitutto, per chi desidera diventare cliente o semplicemente avesse interesse a saperne di più del servizio, l’operatore mette a disposizione il numero verde 800.966.030 (gratuito per tutte le chiamate da rete fissa e mobile italiana). Per chi chiama dall’estero è disponibile il numero +39.02.3700858.

Per i già clienti che hanno bisogno di assistenza, Eolo ha messo a disposizione due canali (assistenza amministrativa o tecnica). In entrambi i casi è possibile accedere ad una serie di FAQ che contengono consigli su come risolvere alcuni problemi di base. In caso contrario, si potrà tranquillamente dalle stesse pagine aprire un ticket online oppure chiamare il numero 02.3700851 da rete fissa o mobile.

Il numero di fax di Eolo è: 02.37008570.