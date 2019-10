Filippo Vendrame,

Le smartband sono prodotti che vanno molto di moda tra gli appassionati di fitness. Trattasi di braccialetti smart che permettono di tenere sotto controllo tutti i parametri del corpo durante l’attività sportiva e non. Un modo per avere sempre controllo i parametri come battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue e tanto altro nel corso della giornata o quando ci si allena. Inoltre, grazie ai sensori come il GPS è possibile tenere traccia del percorso degli allenamenti, dei passi effettuati durante il giorno e tanto altro ancora.

Tutte informazioni che poi vengono riversate all’interno dell’applicazione dedicata installata sul proprio smartphone iOS o Android. Altro punta di forza la semplicità d’uso. Gli smartband si indossano e non hanno bisogno di troppe configurazioni. Alcuni modelli più avanzati poi segnalano anche l’arrivo delle notifiche di alcune delle principali app dello smartphone. Il costo, inoltre, non è proibitivo e molti di questi gadget per lo sport sono alla portata di tutti.

Tra i produttori che credono molto in questo settore c’è Huawei che ha lanciato diversi di questi modelli.

Smartband Huawei: i modelli migliori

HUAWEI Band 3 Pro (↑)

HUAWEI Band 3 Pro dispone di uno schermo touch AMOLED da 0,95 pollici, monitoraggio costante del battito cardiaco, impermeabilità sino a 5 ATM e autonomia sino a 12 giorni. Questa smartband registra dati quali: calorie, numero di giri e media del punteggio SWOLF per migliorare le proprie prestazioni. Questo indossabile fornisce una valutazione in tempo reale degli effetti dell’allenamento, inclusi VO2 massimi e tempi di recupero.

Pro : display AMOLED, sensori, qualità

: display AMOLED, sensori, qualità Contro: nulla da segnalare

Il monitoraggio e la rielaborazione dei dati, sviluppati in collaborazione con il centro CDB della Harvard Medical School, sono in grado di identificare e correggere i sei problemi più comuni relativi al sonno. Prezzo di 99,90 euro. (Scopri se è in promozione su Amazon)

HUAWEI Band 3e (↑)

Grazie alla possibilità di agganciarlo direttamente alla scarpa da Running, Huawei Band 3e è la svolta rivoluzionaria tra i braccialetti sportivi: l’applicazione fornisce dati con la massima precisione sulla corsa, semplicemente premendo un tasto. Questo indossabile monitora la falcata e aiuta a evitare contraccolpi al tallone. Huawei ha collaborato con un Istituto di Ricerca Professionale per sviluppare una tecnica di rilevamento della corsa basata su un algoritmo di riconoscimento delle azioni altamente preciso.

Pro : aggancio scarpa da running, sensori

: aggancio scarpa da running, sensori Contro: nulla da segnalare

Resistente all’acqua fino a 50 metri, Huawei Band 3e è progettato per aiutare a completare gli obiettivi giornalieri, anche in acqua. In modalità standby, la batteria a lunga durata permette una funzione di base fino a 14 giorni. Prezzo di 24,90 euro. (Trova gli sconti su Amazon)

HUAWEI Band 2 Pro (↑)

Il design ergonomico di HUAWEI Band 2 Pro si adatta perfettamente al polso per consentire alle persone di affrontare qualsiasi sfida con stile. E’ adatto per resistere alla pressione dell’acqua fino a 5 ATM ed è in grado di affrontare l’umidità, la pioggia e persino una nuotata in piscina. Col GPS integrato è possibile avere dati più precisi su quanto si ha corso, sulla velocità, sul ritmo e sulla distanza percorsa.

Pro : street price, sensori, qualità

: street price, sensori, qualità Contro: nulla da segnalare

Integra anche un algoritmo di analisi di movimento professionale per creare un allenamento funzionale e scientifico. Il sistema di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca registra i dati, fornisce report completi per migliorare le performance e restare in forma. Prezzo di 99,90 euro. (Acquista con gli sconti di Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere una smartband non è complicato anche perché è importante tenere a mente poche cose. Innanzitutto è importante che disponga di tutti quei sensori come il GPS che permettono di registrare con attenzione sia i dati del corpo che quelli relativi all’attività fisica. E’ importante poi una buona autonomia e un’app precisa che raccolga e visualizzi tutti i dati raccolti.

Il design è soggettivo ma solitamente hanno tutte un look sportivo e caratterizzato da cinturini di vario colore.

La scelta della redazione (↑)

La scelta non può che cadere sul modello HUAWEI Band 3 Pro in quanto il più recente, il più completo e quello più performante. Un prodotto che monitora a 360 gradi le persone e fornisce chiaramente tutti i dati registrati. Molto buono anche lo street price rispetto a quello di listino.

