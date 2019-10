Windows 10 1903 pronto per un’ampia distribuzione

Filippo Vendrame,

Windows 10 May 2019 Update (1903) è pronto per un’ampia distribuzione. La comunicazione arriva direttamente da Microsoft. Questo significa che se il PC soddisfa tutti i requisiti hardware, la casa di Redmond renderà disponibile l’aggiornamento attraverso Windows Update. La società aveva portato al debutto questo nuovo grande aggiornamento di Windows 10 lo scorso maggio.

Da allora, il gigante del software ha dovuto risolvere alcuni piccoli problemi. Adesso, a distanza di circa 4 mesi, Microsoft sembra aver risolto tutti i problemi segnalati in precedenza ed è ora pronta per distribuire l’ultimo aggiornamento di Windows 10 a tutti gli utenti idonei. Attraverso Windows Update, dunque, gli utenti potranno trovare e scaricare l’ultimo grande step del sistema operativo della casa di Redmond. Questo specifico annuncio pone pure le basi per la futura distribuzione di Windows 10 19H2, quello che una volta doveva essere il secondo grande step funzionale del sistema operativo del 2019 ma che successivamente Microsoft ha “declassato” a grande aggiornamento cumulativo.

Un update focalizzato maggiormente sull’ottimizzazione del funzionamento del sistema operativo piuttosto che sull’introduzione di novità.

Di recente, infatti, la casa di Redmond ha rilasciato alcune nuove build di Windows 10 19H2 che suggeriscono che la società stia facendo gli ultimi ritocchi prima del debutto ufficiale previsto per il mese di ottobre.

Il 2 ottobre si terrà l’evento Microsoft in cui saranno annunciati diversi nuovi dispositivi della linea Surface. Possibile, quindi, che la società sfrutti quell’occasione per fare anche diversi annunci per quanto riguarda Windows 10, magari annunciando la data esatta per il debutto di Windows 10 19H2.