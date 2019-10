OneDrive Personal Vault disponibile per tutti

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato che OneDrive Personal Vault è disponibile per tutti gli utenti del suo servizio cloud. Personal Vault, annunciato per la prima volta a giugno, offre una cartella di archiviazione più sicura, protetta da un secondo livello di verifica dell’identità, come un’impronta digitale, un PIN o un codice inviato tramite SMS o un’app di autenticazione mobile.

Inizialmente, Personal Vault era disponibile solo per gli utenti OneDrive in Australia, Nuova Zelanda e Canada. Per accedere a quest’area riservata, gli utenti dovranno verificare ogni volta la loro identità, anche se hanno già effettuato l’accesso al loro account su OneDrive utilizzando l’autenticazione a due fattori. Questa novità può essere utile in diversi scenari. Microsoft suggerisce che Personal Vault può essere utilizzato per eseguire il backup di documenti riservati nel caso in cui il proprio account principale sia compromesso, come una copia del passaporto o copia delle informazioni finanziarie sensibili come i registri fiscali.

Microsoft consentirà inoltre di scansionare documenti dall’app mobile OneDrive e di salvarli direttamente in Personal Vault. Personal Vault si bloccherà automaticamente dopo un periodo di inattività e Microsoft afferma che se si utilizza OneDrive su un PC Windows 10, Personal Vault verrà sincronizzato con BitLocker.

Microsoft ha anche annunciato che OneDrive può eseguire automaticamente il backup delle cartelle Desktop, Documenti o Immagini su Windows 7, 8 o 10.

Questa funzione sembra simile a come iCloud Drive può eseguire automaticamente il backup delle cartelle Desktop e Documenti dal Finder.

Grazie a queste novità, Microsoft migliora sensibilmente l’utilizzo del suo servizio cloud che guadagna diverse funzionalità di valore aggiunto che possono essere utilizzate in ambienti professionali.