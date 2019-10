Premium Frost Wash, clima smart per chi viaggia

Filippo Vendrame,

Premium Frost Wash è un climatizzatore smart che permette di fare trovare la giusta temperatura a casa quando le persone rincasano. I prodotti per le smart home semplificano le vita delle persone e sempre di più trovano posto nelle abitazioni. Come emerge dall’indagine sulla Smart Home dell’Osservatorio IoT della School of Management del Politecnico di Milano, gli oggetti smart sono ormai parte del 41% delle abitazioni degli Italiani. I condizionatori di Hitachi Cooling & Heating puntano ad offrire un comfort intelligente.

Premium Frost Wash dispone di una speciale “modalità vacanza” intelligente che si può configurare direttamente da smartphone e da tablet pc. La funzione in pompa di calore è infatti programmabile con l’App Hi-Kumo anche in caso di un’assenza di ben 99 giorni. Questa consente di impostare il funzionamento in riscaldamento a una temperatura minima di mantenimento (10°C – 16°C). Premium Frost Wash dispone anche di un’innovativa tecnologia che congela e lava via in automatico polvere, muffe e impurità garantendo igiene perfetta, massima efficienza e un ambiente sempre sano e confortevole.

Il tutto con un controllo totale dei consumi del mese in corso e di quello precedente direttamente dal telecomando, con la funzione INFO. Il sensore di presenza, che controlla se nell’ambiente climatizzato ci sono delle persone, e la modalità ECO aumentano ulteriormente il risparmio energetico.

Premium Frost Wash risponde perfettamente all’esigenza di una casa smart con un climatizzatore dal cuore intelligente e tecnologico.