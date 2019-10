Smartband Chereeki: guida alla scelta

Filippo Vendrame,

Le smartband sono dei gadget per il fitness che vanno molto di moda negli ultimi anni. Sempre più produttori, infatti, entrano in questo settore e propongono le loro soluzioni. Le smartband altro non sono che dei braccialetti smart che rilevano e registrano i dati fisici come battito cardiaco, stress ed altro. Inoltre, sono in grado di rilevare tutta l’attività fisica, registrando gli allenamenti. Grazie al GPS integrato, per esempio, registrano il percorso e sono pure in grado di calcolare le calorie consumate.

Tutti i dati raccolti vengono poi salvati all’interno di un’applicazione dedicata. In questo modo sarà possibile monitorare il proprio stato fisico e valutare il rendimento durante gli allenamenti. Il tutto ad un prezzo mediamente sempre competitivo. Normalmente, infatti, le smartband presentano costi decisamente accessibili. Alcuni modelli avanzati avvisano dell’arrivo di nuove notifiche sullo smartphone a cui sono collegati. Prodotti, quindi, molto interessanti per tutti gli sportivi e per chi vuole tenere sotto controllo il proprio corpo.

Tra i produttori molto attivi in questo settore c’è sicuramente Chereeki che offre alcuni modelli di smartband molto interessanti.

Smartband Chereeki: quali comprare

CHEREEKI Fitness Tracker 107C (↑)

CHEREEKI Fitness Tracker 107C dispone di un cardiofrequenzimetro che può monitorare il battito 24 ore al giorno. Impermeabile, permette anche di gestire la riproduzione della musica. Le 14 modalità sportive aiutano a capire meglio i dati specifici delle attività. Usa il GPS dello smartphone per tracciare gli allenamenti. Tra le altre funzionalità lo scatto delle foto da remoto, il monitoraggio del sonno e la gestione delle notifiche dello smartphone.

Pro : IP68, display, sensori

: IP68, display, sensori contro: nulla da segnalare

Prezzo di 45,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

CHEREEKI Fitness Tracker 115C (↑)

CHEREEKI Fitness Tracker 115C offre un monitoraggio continuo del battito cardiaco, 14 modalità sportive, scatto da remoto, gestione delle principali notifiche dello smartphone, certificazione IP68 e monitoraggio del sonno.

Pro : IP68, display, sensori, prezzo

: IP68, display, sensori, prezzo contro: nulla da segnalare

Una smartband molto completa che permette di monitorare senza problemi i parametri del corpo e tutte le attività sportive. Prezzo di 25,49 euro. (Acquista su Amazon)

CHEREEKI Fitness Tracker 130C (↑)

CHEREEKI Fitness Tracker 130C offre uno schermo a colori da 0,96 pollici, 14 modalità sportive, gestione delle notifiche delle principali app dello smartphone e monitoraggio del sonno. Design plug-in USB integrato. Basta collegarlo a qualsiasi adattatore di alimentazione universale, PC o power bank. La batteria dura per oltre una settimana per un uso moderato.

Pro : IP68, sensori, display, prezzo

: IP68, sensori, display, prezzo contro: nulla da segnalare

Prezzo di 29,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere una smartband non è complesso. La cosa fondamentale è che includa tutti quei sensori necessari per rilevare correttamente i parametri del corpo. Il cardiofrequenzimetro è irrinunciabile, per esempio, su prodotti di questo genere. Anche la presenza del GPS e del contapassi è molto importante. Da tenere in considerazione anche l’app dedicata che deve essere completa e permettere di analizzare tutti i dati rilevati.

Il design è invece soggettivo anche se spesso le smartband sono proposte in diversi colori.

La scelta della redazione (↑)

La scelta non può che cadere che sul modello CHEREEKI Fitness Tracker 107C che offre certamente il miglior rapporto qualità/prezzo. Un prodotto molto valido per tutti gli sportivi che vogliono analizzare i propri allenamenti e tenere sotto controllo i parametri del corpo.

Amazon Prime (↑)

Gli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime potranno approfittare della spedizione in un giorno sui prodotti venduti e spediti da Amazon. In questo modo riceveranno più rapidamente i dispositivi acquistati. L’abbonamento offre ulteriori diversi vantaggi tra servizi ed accessi a sconti. Costo di 36 euro euro all’anno.

Amazon Prime

Clicca e iscriviti

Per gli studenti universitari c’è Prime Student che offre gli stessi vantaggi ma con un prezzo inferiore.



Clicca e iscriviti Amazon Prime Student