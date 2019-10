Eolo Super: download e installazione app

Filippo Vendrame,

Eolo è uno dei più noti provider wireless presenti in Italia. Le sue soluzioni di connettività a banda larga non devono essere viste solo come uno strumento per accedere ad Internet nelle aeree digital divise ma come delle vere e proprie alternative alla classiche connessioni via cavo. Eolo Super, per esempio, offre una velocità in download sino a 100 Mbps e sino a 10 Mbps in upload. Trattasi di prestazioni sostanzialmente identiche a quelle delle classiche connessioni FTTC.

Eolo Super, dunque, può essere usato tranquillamente come una linea Internet tradizionale in virtù delle sue alte prestazioni. Il tutto ad prezzo di 29,90 euro al mese anche se Eolo, ciclicamente, è solito offrire alcune promozioni che permettono di ottenere sconti sui primi mesi di canone. Nel pacchetto di questa offerta anche un profilo ottimizzato per lo streaming e il gioco online/multiplayer, telefonate illimitate gratuite incluse, senza scatto, router Eolo, due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi) e 6 mesi di DAZN in regalo.

Il provider mette a disposizione dei suoi clienti anche l’applicazione myEOLO, disponibile al download gratuito attraverso l’App Store di Apple ed il Play Store di Google.

Applicazione myEOLO

Attraverso quest’applicazione per smartphone, i clienti Eolo potranno visualizzare le caratteristiche del loro abbonamento e richiedere assistenza tecnica senza dover passare per il sito ufficiale. Per accedere all’app occorre inserire le proprie credenziali.

Di seguito tutte le principali funzionalità dell’app:

Visualizzare il servizio attivo

Visualizzare il codice contratto

Seguire la fasi di attivazione del servizio

Monitorare il traffico dati/voce e il credito residuo

Visualizzare le specifiche dell’antenna

Gestire la configurazione dell’EOLOrouter

Parlare con LEO, un assistenza virtuale, per richiedere assistenza tecnica

Visualizzare i dati del proprio profilo

Prendere visione delle fatture e scaricarle