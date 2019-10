Microsoft Surface Earbuds, auricolari wireless

Luca Colantuoni,

Oltre ai nuovi Surface Laptop 3, Pro 7, Pro X, Neo e Duo, l’azienda di Redmond ha svelato anche i Surface Earbuds, auricolari wireless che supportano Office e Spotify. Nel catalogo Microsoft sono già presenti le cuffie Surface Headphones annunciate a fine 2018.

I Surface Earbuds hanno un design piuttosto inusuale, se confrontati con quelli della concorrenza. Quando inseriti nelle orecchie sono abbastanza visibili, in quanto la superficie touch è molto grande. Microsoft sottolinea però che sono stati progettati per essere indossati tutto il giorno. Gli ingegneri hanno trovato il giusto compromesso tra ergonomia, peso e comfort. Il pairing Bluetooth avviene in maniera rapida. Ognuno dei due auricolari integra due microfoni direzionali con suono Omnisonic e riduzione del rumore. La batteria garantisce un’autonomia di 24 ore in abbinamento alla custodia di ricarica.

Con tap e swipe è possibile rispondere alle chiamate, passare da una traccia musicale all’altra e, solo su Android, avviare Spotify e avviare la riproduzione con tre tap in sequenza. Gli abbonati ad Office 365 possono accedere alle email e al calendario di Outlook tramite comandi vocali di Cortana. Durante una presentazione PowerPoint, gli auricolari permettono di sfogliare le slide con uno swipe, mostrare sullo schermo le didascalie in tempo reale e tradurre la voce in una delle 60 lingue supportate.

I Surface Earbuds saranno disponibili entro fine anno negli Stati Uniti. Non è noto se e quando arriveranno in Italia. Il prezzo degli auricolari wireless è 249 dollari.