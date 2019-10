Surface Laptop 3: arrivano i processori AMD

Filippo Vendrame,

Surface Laptop 3 ufficiali. Panos Panay, durante l’evento di oggi pomeriggio di Microsoft dedicato ai nuovi Surface, ha presentato la terza generazione dei Surface Laptop che, come da indiscrezioni, si sdoppiano. Accanto alla versione con display da 13,5 pollici, arriva un modello con schermo da 15 pollici. Disporranno dei processori Intel Quad Core di decima generazione (modello da 13,5 pollici) e degli inediti AMD Ryzen Surface Edition (modello da 15 pollici).

Finalmente fa la sua apparizione la porta USB-C, molto richiesta, che affianca una classica porta USB-A. Il trackpad è più grande, 20% in più, per migliorare esperienza d’uso e precisione. I tasti hanno un’escursione di appena 1,3mm. Design modulare, il disco fisso può essere rimosso e i nuovi Surface Laptop 3 possono essere riparati con facilità. Il modello da 13,5 pollici con i processori Intel è 2 volte più veloce dei Surface Laptop 2 e 3 volte più veloce dei MacBook Air.

Microsoft ha lavorato a stretto contatto con AMD per sviluppare questi nuovi processori. Il risultato sono le “CPU più potenti per i laptop oggi sul mercato”. La casa di Redmond dichiara un’autonomia di una giornata anche se non precisa i dati.

I nuovi Surface Laptop 3 dispongono anche di un sistema di ricarica rapida: 80% di carica in meno di un’ora. Particolarità, l’Alcantara non sarà più di serie su tutti i modelli. I Surface Laptop 3 sfoggeranno un’elegante struttura in alluminio.

Migliorata anche la fotocamera frontale, mentre i nuovi speaker offrono un suono e un audio cristallini.

Preordini aperti da subito con disponibilità dal 22 ottobre In America. Il modello da 13,5 pollici parte da 999 dollari, quello da 15 pollici da 1199 dollari. Al momento nessun dettaglio per il mercato italiano.