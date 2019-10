Surface Pen con ricarica wireless: nuovi dettagli

Filippo Vendrame,

Oggi Microsoft terrà un evento hardware in cui saranno presentati nuovi dispositivi della famiglia Surface. Accanto a questi prodotti, la casa di Redmond dovrebbe portare al debutto anche una nuova Surface Pen. Nel corso delle ultime ore sono emerse diverse immagini dei nuovi Surface. Quelle più interessanti riguardano il Surface basato su piattaforma ARM. Infatti, negli scatti di questo prodotto compare anche un’inedita Surface Pen.

Come si può vedere dalle immagini, la casa di Redmond sembra aver realizzato una penna tutta nuova sin nel design. La società, infatti, avrebbe abbandonato la forma rotonda regolare per un design più squadrato. Inoltre, questa nuova Surface Pen non disporrà delle classiche batterie a stilo ma di una batteria integrata che si ricaricherà grazie al supporto alla ricarica wireless. Come fanno vedere bene le immagini, questa Surface Pen può essere incastonato all’interno della nuova Type Cover per essere ricaricata direttamente dal Surface.

Non è chiaro se questa nuova Surface Pen sia esclusiva del modello ARM o se sarà compatibile con tutti i nuovi Surface. Quello che emerge dalle immagini è una penna tutta nuova che potrebbe nascondere altre sorprese. La casa di Redmond potrebbe aver migliorato anche tantissimo il suo funzionamento per renderla più precisa e per offrire una migliore esperienza di interazione.

Tutti dettagli che si potranno scoprire, però, solamente nella giornata di oggi quando la casa di Redmond terrà la sua presentazione. Un evento, dunque, decisamente molto interessante e ricco di contenuti. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming e quindi tutti gli interessati potranno seguirla.