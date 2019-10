Eolo Easy Vs Eolo Super: il confronto

Filippo Vendrame,

Eolo è un provider wireless italiano molto noto. Grazie ad una rete capillare su buona parte del territorio del Paese è in grado di offrire una connessione a banda larga laddove la normale connettività via cavo non è disponibile. Tuttavia, le sue soluzioni di accesso ad Internet possono anche essere scelte al posto di quelle tradizionali visto che offrono prestazioni comparabili alle VDSL standard. Il tutto ad un costo equivalente a quello dei normali abbonamenti di rete fissa.

Per i clienti consumer, Eolo propone due abbonamenti: Eolo Easy e Eolo Super. Trattasi di due soluzioni ugualmente valide ma con delle precise differenze.

Eolo Easy Vs Eolo Super: confronto

Eolo Easy offre un’accesso ad Internet ad una velocità sino a 30 Mbps in download e sino a 3 Mbps in upload. All’interno del pacchetto anche chiamate verso cellulari e rete fissa nazionale. Il tutto a 26,90 euro al mese.

Eolo Super, invece, offre un accesso ad Internet con una velocità sino a 100 Mbps in download e sino a 10 Mbps in upload. Anche in questo caso sono comprese le telefonate. Tuttavia, oltre alla maggiore velocità, Eolo Super offre ai sottoscrittori un profilo ottimizzato per lo streaming e il gioco online/multiplayer, un vantaggio certamente non da poco se si usa in maniera assidua la propria connessione Internet. Inoltre, Eolo include due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi) e 6 mesi di DAZN in regalo.

Il tutto a 29,90 euro al mese. Eolo Super è anche compatibile con l’offerta di connettività in fibra ottica con velocità sino a 1 Gbps in download e sino a 300 Mbps in upload ma solo nelle aree raggiunte dal servizio.

Il confronto pende, dunque, a favore di Eolo Super, ovviamente a patto che sia disponibile nella propria zona. Al riguardo, Eolo offre un comodo strumento per verificare la copertura.