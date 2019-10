Surface Laptop 3, progettato per essere riparato

Filippo Vendrame,

Il Surface Laptop 3 è stato progettato per poter essere riparato. Sembra un dettaglio da poco ma invece rappresenta forse una delle novità più importanti di questo nuovo prodotto di Microsoft. I precedenti modelli erano praticamente irriparabili soprattutto per via del loro design interno. Già solo aprire i “vecchi” Surface Laptop era molto complicato. Ma la casa di Redmond ha voluto dare una svolta e ha riprogettato “dentro” il nuovo Surface Laptop 3 per poter essere facilmente riparato.

Microsoft ha adottato un design modulare, consentendo persino una facile rimozione e sostituzione del disco fisso senza che questo abbia comportato un aumento dello spessore del dispositivo o un aumento del suo peso. E per dimostrare il suo grande lavoro di progettazione, Panos Panay, durante l’evento Surface di ieri, ha fatto vedere come sia molto facile aprire il nuovo Laptop 3 per scoprire tutte le parti interne. Una cosa impossibile da fare in precedenza.

Un progresso che è stato lodato da Kyle Wiens, caporedattore di iFixit. C’è ancora un problema, però. Microsoft ha fatto sapere che se gli acquirenti dovessero aprire il Surface Laptop 3 con le loro mani, la garanzia decadrebbe immediatamente.

Riparabile si, ma solo da personale autorizzato e certificato per farlo che avrà accesso anche ad una serie di strumenti dedicati, sebbene non è ancora chiaro cosa Microsoft darà loro. Questo dettaglio, però, non cambia il grande lavoro fatto dalla casa di Redmond su questo nuovo prodotto. La possibilità di poter riparare i nuovi Laptop 3 è anche una vittoria per i consumatori che adesso potranno intervenire in caso di rottura di qualche componente, soprattutto al termine della garanzia.

I nuovi Surface Laptop 3 sono già in preordine anche in Italia. Il debutto commerciale è previsto per il prossimo 22 ottobre. Si parte da 1169 euro.