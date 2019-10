Surface Pro 7: prezzi e disponibilità in Italia

Filippo Vendrame,

Il Surface Pro 7 è stato ufficializzato da Microsoft nella giornata di ieri. Il nuovo 2-in-1 della casa di Redmond non differisce molto dal modello dello scorso anno. Le novità maggiori sono due: l’introduzione della tanto attesa porta USB-C e l’integrazione dei più performanti processori Intel di decima generazione.

Il Surface Pro 7 è quindi molto più potente. La buona notizia è che questo prodotto sarà sin da subito disponibile anche in Italia. Questo significa che gli interessati potranno immediatamente preordinarlo all’interno del Microsoft Store per poterlo ricevere al day one il 22 ottobre, la stessa data della commercializzazione in America. Una novità importante visto che in passato la commercializzazione in Italia era sempre arrivata in un secondo momento.

Ecco quindi tutte le configurazioni disponibili ed il loro prezzo per il mercato italiano.

Surface Pro 7: prezzi italiani

Surface Pro 7 con Core i3, 4 GB di RAM e 128 GB di SSD a 919 euro

Surface Pro 7 con Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 1069 euro

Surface Pro 7 con Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1399 euro

Surface Pro 7 con Core i5, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1599 euro

Surface Pro 7 con Core i7, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1699 euro

Surface Pro 7 con Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 2099 euro

Surface Pro 7 con Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD a 2549 euro

Come consuetudine, la Type Cover va acquistata a parte al prezzo di 154,99 euro.