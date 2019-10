Amazon, consegna in giornata anche a Torino

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato la disponibilità del servizio “Consegna Oggi” per tutti i suoi clienti di Torino che sono contestualmente iscritti al programma Prime. Grazie a questa novità sarà possibile approfittare di consegne ancora più rapide e senza costi aggiuntivi su migliaia di prodotti. Più nello specifico, i clienti Prime di Torino potranno effettuare il loro ordine entro le ore 13 per ricevere quanto acquistato tra le 18:30 e le 21:30 del giorno stesso. Questo servizio di consegna rapida è valevole solamente per i prodotti compatibili con “Consegna Oggi”.

Identificare i prodotti compatibili è davvero molto semplice. I clienti Prime possono cercare il logo “Consegna Oggi” nelle pagine dei prodotti idonei oppure utilizzare la funzione “Ricevi oggi”, situata nel menu dei filtri, per trovare i prodotti compatibili durante la ricerca. Il valore minimo dell’ordine deve essere di 29 euro. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì. Se gli acquisti saranno effettuati nel pomeriggio, i prodotti arriveranno il giorno successivo.

Torino si aggiunge dunque a Milano e Roma come terza città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime il servizio di consegna veloce entro la giornata. Amazon offre la “Consegna Oggi” per la maggior parte delle categorie di prodotto, dall’elettronica ai giocattoli, ai film e molto altro. Questo servizio di consegna rapida include anche centinaia di migliaia di prodotti da aziende di ogni dimensione che utilizzano il servizio Logistica di Amazon.

