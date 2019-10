Sony Xperia 8, nuovo smartphone con schermo 21:9

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato un nuovo smartphone con schermo 21:9. Si tratta del Sony Xperia 8, un modello di fascia media che eredita design e specifiche dai precedenti Xperia 10 e 10 Plus. Il produttore giapponese ha aggiunto però le certificazioni IP65/68, novità per i suoi dispositivi più economici. Non è noto se e quando arriverà in Europa.

Il nuovo Sony Xperia 8 possiede una cover in vetro e uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel), entrambi protetti dal Gorilla Glass 6. Il rapporto di aspetto 21:9 permette di riprodurre i film nel formato nativo anche se ciò ha comportato un incremento della lunghezza (e la somiglianza ad un telecomando). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12 e 8 megapixel, abbinati ad un obiettivo con apertura f/1.8 e un teleobiettivo con apertura f/2.4 e zoom ottico 2x. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. In pratica, Sony ha combinato display e processore di Xperia 10 con RAM, storage e fotocamere di Xperia 10 Plus.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul lato destro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Come detto, lo smartphone ha ricevuto le certificazioni IP65/68, quindi resiste all’acqua e alla polvere. La batteria ha una capacità di 2.760 mAh e supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Sony Xperia 8 sarà disponibile in Giappone dalla fine del mese. Quattro i colori al lancio: grigio, nero, arancione e blu. Il prezzo è 54.000 yen pari a circa 460 euro.