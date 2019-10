Microsoft mostra Project xCloud sul Surface Duo

Filippo Vendrame,

Durante l’evento Surface della scorsa settimana, Microsoft ha annunciato clamorosamente il suo ritorno nel settore degli smartphone con il Surface Duo, un dual screen dotato del sistema operativo Android. Un prodotto che arriverà solamente tra un anno e i cui veri segreti devono ancora essere svelati. Il Surface Duo non sarà solamente uno smartphone pensato per la produttività perché potrà diventare una perfetta mini console di gioco e non per merito dei molti giochi presenti nel Play Store ma bensì grazie a Project xCloud.

Si ricorda che Project xCloud è la ben nota piattaforma di streaming dei giochi che Microsoft sta portando al debutto. Una prima versione beta della piattaforma sarà accessibile già da questo mese di ottobre ad un ristretto gruppo di utenti. Potenzialmente, grazie al cloud, sarà possibile eseguire un titolo Xbox su PC, tablet o smartphone. E questa piattaforma sembra che funzionerà perfettamente anche sui dispositivi dual screen come il Surface Duo.

Durante il video teaser della presentazione del dispositivo, non tutti si sono accorti che Microsoft ha fatto vedere il Surface Duo mentre eseguiva un gioco attraverso Project xCloud. In particolare si può vedere in esecuzione in streaming il gioco Forza Horizon 4.

Durante la demo si può notare chiaramente che su uno dei due schermi sono presenti i comandi touch personalizzati per il gioco, possibili grazie all’SDK “Cloud Aware“. Grazie ai dispositivi dual screen, dunque, sarà ancora più semplice usare Project xCloud visto che uno dei display si trasformerà nel controller del gioco, mentre l’altro display visualizzerà il gioco vero e proprio.