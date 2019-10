Instagram, come attivare Dark Mode iOS e Android

Candido Romano,

La Dark Mode di Instagram è disponibile per iOS 13 e Android 10, quindi per tutti i dispositivi Apple che supportano l’ultimo sistema operativo e la stessa cosa vale per quelli Android. L’azienda segue un trend a cui si stanno accodando diverse altre app, di cui l’ultima è proprio WhatsApp. La modalità scura è molto utile per coloro che vogliono affaticare meno gli occhi durante la navigazione serale, oltre ad avere anche un impatto sul risparmio di batteria.

Ad annunciarlo è stato il capo di Instagram, Adam Mosseri, su Twitter: “A partire da oggi puoi usare Instagram in Dark Mode su iOS3 e Android 10. Accendi e prova“.

Come attiva la Dark Mode Instagram su iOS 13

La prima cosa da fare è andare su App Store e verificare che sia installata sul dispositivo l’ultima versione di Instagram, proprio quella che porta la Dark Mode al pubblico. Basta poi andare nelle impostazioni del proprio iPhone, poi nella sezione Schermo e Luminosità, per poi toccare la modalità Dark. Per attivare il tema scuro su Instagram bisogna quindi prima attivarlo sullo smartphone. A questo punto basta entrare in Instagram e il gioco è fatto.

Come attivare la Dark Mode Instagram su Android 10

Per i dispositivi Android la procedura risulta essere la stessa. Bisogna quindi andare in impostazioni, selezionare poi la voce Schermo e cliccare sulla modalità scura per attivarla. Anche in questo caso bisognerà avere la versione v114.0.0.38.120 o superiore di Instagram.

Per ora quindi il tema scuro è accessibile solo a coloro che lo attivano a livello di sistema, anche se Instagram sta lavorando a un’attivazione direttamente dall’app: questo renderebbe l’opzione disponibile anche per chi non ha ancora Android 10. La società sta ancora testando questa opzione, quindi non è possibile sapere quando sarà disponibile.