Amazon Music sbarca su Apple TV

Filippo Vendrame,

Amazon Music è sbarcato ufficialmente su Apple TV. Trattasi di una buona notizia per tutti i possessori del dispositivo per l’intrattenimento di casa Apple che adesso si arricchisce di una nuova possibilità di utilizzo. Amazon ha dunque provveduto a lanciare l’app Amazon Music che sarà compatibile con tvOS dalla versione 12.0 e successive.

In termini pratici, tutto questo significa che i clienti di Amazon Music hanno accesso a milioni di canzoni e migliaia di playlist e stazioni su Apple TV in streaming, incluso l’accesso a una vasta gamma di playlist globali come Pop Culture, che mette in evidenza le canzoni più interessanti dell’intero panorama musicale pop, e Rap Rotation, la nuova sezione di Amazon Music per l’hip-hop in alta rotazione.

Dunque, tutti coloro che sfruttano la piattaforma di streaming musicale di Amazon e che posseggono una Apple TV potranno anche sfogliare e cercare la musica dei loro artisti preferiti, accedere a tutta la musica acquistata e importata disponibile nella loro libreria “My Music” e persino seguire i testi in scorrimento della loro musica preferita all’interno dell’app.

La nuova applicazione Amazon Music per Apple TV è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Canada, Francia, Italia, Spagna, Germania, Messico, Giappone e India.

Karolina Joynathsing, Director of Business Development per Amazon Music, ha commentato così questa notizia:

Riteniamo che gli ascoltatori dovrebbero essere in grado di riprodurre musica in streaming in modo semplice e facile su qualsiasi dispositivo di loro scelta. Con questo in mente, il nostro obiettivo è stato quello di offrire agli ascoltatori più modi di ascoltare la loro musica preferita. Siamo entusiasti di presentare l’app Amazon Music ai clienti di Apple TV in tutto il mondo.