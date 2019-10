Filippo Vendrame,

Le ultime tastiere presentate da Microsoft durante lo scorso evento del 2 ottobre in cui sono stati svelati i nuovi Surface, presentano una particolarità che non era stata notata prima. Le tastiere includono, adesso, tasti dedicati per Office e per le Emoji. Alcuni mesi fa, il gigante del software aveva iniziato a valutare l’introduzione di un tasto dedicato ad Office che, adesso, è apparso sia sulla nuova tastiera Bluetooth che su quella ergonomica.

Il pulsante Office sostituisce quello dedicato a Windows presente sul lato destro della tastiera. Premendolo, gli tenti avvieranno l’app Office per Windows 10 che funge da hub per poter accedere a tutti gli applicativi della suite per la produttività di Microsoft. Attraverso una combinazione di tasti che sfrutta questo nuovo tasto sarà possibile avviare rapidamente Word, Excel, PowerPoint e altro. Per esempio, la combinazione Office + W apre Word, mentre Office + X apre Excel. Ma accanto al nuovo tasto dedicato ad Office è presente un tasto dedicato alle Emoji.

Premendolo, si avvierà il selettore delle emoji all’interno di Windows 10. Sfortunatamente non è possible utilizzare alcuna combinazione per usare un’emoji specifica. La presenza di un tasto simile può far sorridere. Tuttavia, l’uso delle emoji è sempre più in aumento e quindi Microsoft probabilmente ha fatto bene ad inserire un tasto che permette di accedere al loro pannello per poterle selezionare in tempi rapidi.

Non è chiaro, a questo punto, se anche gli altri produttori seguiranno la strada intrapresa dalla casa di Redmond per le sue tastiere. Questi prodotti saranno disponibili nei negozi in America il 15 di ottobre. La tastiera ergonomica di Microsoft avrà un prezzo di 59,99 dollari ed include un poggiapolsi in tessuto e si connette ad un PC tramite una porta USB. La tastiera Bluetooth ha un prezzo di 49,99 dollari e dispone del supporto Bluetooth 5.0 con una durata della batteria fino a 3 anni.

Probabile che arrivino anche in Europa nei prossimi mesi.