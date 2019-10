SpaceX, Crew Dragon: volo con equipaggio nel 2020

Matteo Tontini,

Giungono buone notizie dal capo della NASA Jim Bridenstine, che nelle scorse ore ha fatto tappa presso la sede di SpaceX in California per parlare, insieme a Elon Musk e un paio di astronauti, del progetto Crew Dragon e dei progressi fatti fino a oggi.

Nonostante Bridenstine abbia sottolineato quanto sia importante svolgere ulteriori test, la capsula potrebbe essere pronta per il suo primo volo di prova “Demo-2” con equipaggio già nel primo trimestre del 2020.

È chiaro che le tempistiche siano soggette a cambiamenti in base a eventuali problemi riscontrati, ma sembra esserci molta positività al riguardo. Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, i prossimi test valuteranno il design del paracadute “Mark 3”, che ha sostituito le corde di nylon con un materiale “xylon” più resistente. Bridenstine ha poi accennato all’esplosione sul banco di prova verificatasi all’inizio di quest’anno, con Musk che ha sostanzialmente affermato che “se non ci sono fallimenti, allora non ce la stai mettendo tutta”. A quanto pare, l’esplosione era dovuta a una perdita tra il Launch Escape System (sistema destinato a salvare l’equipaggio di una capsula spaziale in caso di fallimento del lancio) e l’Orbital Maneuvering System (sistema per l’inserimento in orbita e per le successive manovre orbitali), ma tutta l’area è stata riprogettata da allora.

Intanto, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata creata da un’azienda alimentare israeliana la prima carne nello spazio. Ciò è stato possibile grazie alla biostampa 3D, processo in cui le cellule bovine sono state mescolate a fattori di sviluppo e “stampate” in una struttura a strati. Un passo indubbiamente importante per l’esplorazione spaziale, come anche la possibilità di “stampare pelle e ossa”.