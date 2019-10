Torna TIM Iron 50GB a 6,99 euro al mese

Filippo Vendrame,

TIM Iron 50GB torna disponibile in alcuni negozi TIM. Trattasi di un’offerta operator attack attivabile dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da specifici operatori. Entrando nei dettagli, questa tariffa propone chiamata illimitate e ben 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese. Potrà essere attivata da tutti coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e da alcuni operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile.

TIM Iron 50GB è attivabile solo nei negozi ufficiali di TIM tramite codici PIN interni limitati. Questo significa che non sarà disponibile in tutti gli store. Questa speciale offerta sarà disponibile, salvo modifiche, solamente sino al prossimo 13 ottobre.

Con il ritorno di TIM Iron 50GB, anche se per un breve periodo, si aggiorna l’elenco delle offerte operator attack dell’operatore.

TIM Steel 50GB propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 7,99 euro. Disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM Mercury 50GB include chiamate illimitate e 50 GB di traffico 4G. Il tutto a 7 euro al mese. Attivabile se si arriva da Iliad, Fastweb Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM Special x Te offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 9,99 euro al mese. Solo per Iliad, Ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile.

TIM 7 Extra Go New 30 Giga, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di Internet 4G a 7 euro al mese. Attivabile per chi effettuerà portabilità da Fastweb Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

Per tutte queste offerte è richiesto un contributo di attivazione di 12 euro più il costo della SIM di 10 euro. La velocità 4G è limitata sino a 150 Mbps in download e sino a 75 Mbps in upload.