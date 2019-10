Google Pixel 4: immagini, specifiche e prezzi

Luca Colantuoni,

A poche ore dall’annuncio ufficiale continuano a trapelare informazioni sui nuovi smartphone di Google. Le specifiche dei Pixel 4 sono state confermate dal sito Best Buy Canada, mentre il noto leaker Ishan Agarwal ha pubblicato le immagini promozionali dei dispositivi. Per quanto riguarda i prezzi si prevede un incremento di 100 dollari (probabilmente 100 euro in Italia) rispetto ai precedenti Pixel 3.

La pagina (successivamente rimossa) del sito Best Buy Canada evidenziava quattro novità dei Pixel 4. Gli utenti troveranno una versione aggiornata della Google Camera con un’interfaccia migliorata e varie funzionalità scattare foto di elevata qualità. I due smartphone avranno infatti una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e tele con zoom ottico. Gli scatti e i video potranno essere conservati su Google Foto nella loro risoluzione originale, grazie allo spazio illimitato gratuito.

La novità più interessante è Project Soli. Si tratta di un sensore radar a corto raggio che permetterà di utilizzare le Quick Gestures, ovvero di eseguire diverse operazioni muovendo la mani in aria, quindi senza toccare lo schermo. Nella pagina c’era infine un riferimento a Google Assistant e alle modalità di attivazione tramite la frase “Hey Google” o pressione dei lati dello smartphone.

Il Pixel 4 ha uno schermo OLED da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate di 90 Hz, processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, fotocamere posteriori da 12 e 16 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, batteria da 2.800 mAh e riconoscimento facciale 3D (Face Unlock). Il Pixel 4 XL ha invece uno schermo OLED da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ e batteria da 3.700 mAh. Le altre specifiche sono invariate.

Il sistema operativo è ovviamente Android 10. Almeno tre i colori previsti al lancio: Just Black, Clearly White e Oh So Orange. I prezzi delle versioni da 64 GB dovrebbero essere 899 dollari (Pixel 4) e 999 dollari (Pixel 4 XL). Ciò significa che gli utenti italiani dovranno sborsare 999 e 1.099 euro, rispettivamente. Per le versioni da 128 GB serviranno altri 100 euro. I Pixel 3 verranno probabilmente eliminati dal catalogo.