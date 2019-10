Wind All Inclusive 50 Flash online contro Iliad

Filippo Vendrame,

Wind All Inclusive 50 Flash online è disponibile anche per chi proviene da Iliad. L’operatore arancione, brand di Wind Tre, ha deciso di proporre questa esclusiva tariffa anche a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità dall’operatore francese. Nello specifico, questa offerta prevede chiamate illimitate verso tutti, 100 SMS e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 6,99 euro.

Oltre che per Iliad, questa tariffa operator attack è disponibile per chi effettuerà la portabilità da PosteMobile, CoopVoce, FastWeb Mobile, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel, Green ICN, Intermatica, LycaMobile, Mundio, NT Mobile, NoiTel, NV Mobile, Optima, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia e da altri operatori virtuali ad eccezione di Ho. Mobile e Kena Mobile.

Solo online il costo di attivazione è in promozione a 0 euro. Entro 3 giorni lavorativi, 4 per le isole, la SIM sarà recapitata all’indirizzo selezionato. Hotspot, Segreteria Telefonica e SMS MyWind, per sapere chi ha telefonato, sono inclusi. Nessun vincolo di durata. L’attivazione avviene attraverso un sistema di video identificazione. L’offerta si può richiedere online con la consegna della SIM anche in un negozio. In questo caso, però, è previsto un costo di attivazione di 11,99 euro.

In caso di superamento del traffico dati a disposizione, la navigazione sarà bloccata sino al mese successivo. In roaming all’interno dell’Unione Europea, gli utenti potranno utilizzare 2,6 GB di traffico.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito ufficiale di Wind dove è presente la pagina per l’attivazione dell’offerta.