Amazon, nuova Blink XT2 per la videosorveglianza

Amazon ha tolto i veli sulla nuova videocamera per la sorveglianza smart per esterni ed interni Blink XT2. Un prodotto per la sicurezza delle abitazioni alimentato a batteria, con uno schermo HD da 1080p e con un audio bidirezionale. Questa videocamera per la sorveglianza dispone dell’esclusiva tecnologia chip di Blink che migliora sensibilmente l’autonomia, doppia rispetto al precedente modello, e migliora la rilevazione avanzata del movimento.

Grazie all’alimentazione a batteria e quindi grazie all’assenza di cavi, l’installazione di Blink XT2 è molto semplice sia negli ambienti indoor che outdoor. Blink XT2 è in grado di registrare fino a 80.000 secondi di video con un singolo set di batterie AA al litio. Inoltre, questa videocamera smart per la videosorveglianza offre la rilevazione avanzata del movimento, comprese zone di microattività personalizzabili per una rilevazione del movimento più precisa e meno falsi avvisi di movimento, in modo da poter essere allertati solo dei movimenti rilevanti.

Grazie all’audio bidirezionale si potrà conversare con chiunque si trovi in casa, anche quando ci si trova fuori casa. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è utilizzare il pulsante di conversazione del microfono all’interno della app Blink per salutare gli ospiti o spaventare gli intrusi. I video registrati sono salvati gratuitamente sul cloud. In questo modo sarà possibile poterli rivedere sempre in caso di necessità. Inoltre, è possibile utilizzare la funzione di registrazione Live View per acquisire e salvare eventi in live streaming che desiderate rivedere o condividere in un secondo momento.

Come tutti i prodotti Amazon, anche Blink XT2 supporta Alexa.

Blink XT2 è disponibile al prezzo di 109,99 euro (Acquista su Amazon). Per poterla utilizzare serve il modulo Blink Sync. Blink XT2 con Blink Sync è acquistabile a 119,99 euro. (Scopri l’offerta su Amazon). Disponibili anche un sistema a due videocamere per 219.99 euro (Compra su Amazon), un sistema a tre videocamere per 299,99 euro (Compra su Amazon) o un sistema a cinque videocamere per 459,99 euro (Compra su Amazon).