Smartband per il nuoto: i migliori da acquistare

Gli sportivi apprezzano molto le smartband, cioè i braccialetti smart che permettono di monitorare l’attività sportiva ed i parametri del corpo. Prodotti molto interessanti, spesso proposti a prezzi concorrenziali che riversano le informazioni raccolte all’interno di un’applicazione grazie alla quale le persone potranno scoprire l’andamento dei loro allenamenti e i valori del proprio corpo come il battito cardiaco.

Ovviamente ci sono moltissime tipologie di smartband. Alcuni modelli sono molto semplici, altri più sofisticati con l’integrazione di molteplici sensori. Alcune smartband, in particolare, grazie alla certificazione IP68 sono adatte persino per tenere traccia della propria attività fisica in acqua. Per chi ama nuotare in piscina, questo braccialetti smart possono essere una risorsa molto interessante.

Smartband per il nuoto, come sceglierle

Se l’obiettivo è una smartband per il nuoto, è fondamentale scegliere il modello giusto. Come detto, deve essere presente la certificazione IP68 che garantisce la resistenza anche in acqua. Ancora meglio se l’uso in piscina o in mare è evidenziato nella scheda tecnica. Se poi la smartband integra alcune app per il rilevamento dell’attività in acqua, questo significa che il prodotto è sicuramente indicato per questo specifico utilizzo.

Smartband per il nuoto: quali acquistare

Fitbit Inspire HR (↑)

Fitbit Inspire HR traccia tutte le attività giornaliere, tra cui passi, distanza, attività oraria, minuti attivi e calorie bruciate. La rilevazione continua del battito cardiaco aiuta a tracciare le calorie bruciate in modo più preciso, seguire il battito cardiaco a riposo e scoprire le zone cardio. Resistente all’acqua: si può indossare in piscina o in doccia. Grazie al pannello su schermo, al touch-screen intuitivo e al display retroilluminato, Inspire HR è un tracker coinvolgente e facile da utilizzare.

Prezzo di 82 euro. (Scopri le offerte su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)

LATEC Fitness Tracker (↑)

LATEC Fitness Tracker può monitorare la frequenza cardiaca ininterrottamente per 24 ore e automaticamente per aiutare a capire meglio la salute e la forma fisica. Supporta 14 modalità di esercizio: camminata, corsa, ciclismo, trekking, fitness, tapis roulant, basket, tennis, arrampicata, badminton, spinning, yoga, calcio, ballo. Questo fitness tracker è impermeabile IP68 e può essere indossato quando si lavano le mani o quando si nuota.

Prezzo di 29,99 euro. (Trova il miglior prezzo su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)

Fitbit Flex 2 (↑)

Fitbit Flex 2 è un braccialetto per il fitness sottile che si può indossare mentre si nuota e in ogni situazione. Riconosce automaticamente determinati esercizi (corsa, bicicletta, ellittica, sport e attività aerobica) e li registra nell’app Fitbit. Può essere utilizzato per registrare l’attività del nuoto e non teme alcun genere di umidità. Registra automaticamente durata e qualità del sonno.

Prezzo di 97,20 euro. (Acquista con le offerte di Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)

Honor Band 5 (↑)

Honor Band 5 dispone di un display rettangolare AMOLED a colori da 0,95 pollici e risoluzione di 120×240 pixel. Fra le tante attività che è possibile monitorare con il Band 5 si segnala il nuoto. Questo indossabile è certificato per resistere a immersioni in acqua fino a 5 atmosfere (più o meno 50 metri di profondità), e grazie ai sensori di movimento a 6 assi è in grado di riconoscere anche lo stile.

Prezzo di 29,99 euro. (Scopri le offerte di Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)

Xiaomi MI Smart Band 4 (↑)

MI Smart Band 4 offre un display AMOLED a colori da 0,95 pollici ed è certificato per resistere sino ad in immersioni in acqua fino a 50 metri. Monitoraggio delle attività: conta passi, distanza, calorie bruciate; 6 modalità di allenamento: tapis roulant, allenamento, corsa all’aria aperta, ciclismo, passeggiate, nuoto.

Prezzo di 34,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)