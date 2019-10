Social Media Strategies: a Rimini la 7ª edizione

Filippo Vendrame,

La settima edizione di Social Media Strategies si terrà a Rimini il 6 e il 7 novembre presso il Palacongressi della città. Trattasi dell’evento per i professionisti dei Social Media e del Web Marketing firmato Search On Education, business unit di Search On Media Group. Un appuntamento largamente atteso visto il grande successo dell’edizione 2018 che aveva registrato oltre 1.500 partecipanti.

L’appuntamento 2019 di Social Media Strategies torna con un’offerta formativa ancora più ampia: per procedere di pari passo con l’evoluzione del ruolo dei Social Media Manager, sempre più coinvolti nei processi strategici dei brand e delle aziende, la formazione sarà infatti rivolta sia a coloro che operano sui Social Media, sia ai professionisti e alle aziende che si occupano di web marketing a livello strategico e operativo.

Il programma della manifestazione è già online sul sito ufficiale dell’evento. L’edizione 2019 promette oltre 50 interventi formativi da parte di più di 60 speaker esperti del settore, che metteranno a disposizione la loro esperienza personale e professionale all’interno di 4 sale tematiche – Advertising, Analisi, Brand Strategy e Creatività – e della Sala Plenaria, che accoglie il palco principale dell’evento.

Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group, sottolinea:

Per la 7a edizione del Social Media Strategies ci stiamo preparando a un salto di qualità importante: internet sta cambiando, come anche il mercato, le professionalità e il modo di lavorare. La figura del Social Media Manager, sulla cui evoluzione ci siamo confrontati nel corso delle precedenti edizioni, ricopre un ruolo sempre più importante nel contesto strategico delle imprese: questo ci ha suggerito di strutturare un programma formativo rivolto ai professionisti dei Social Media, agli esperti di strategia e alle aziende che fanno del web marketing il loro business, con l’obiettivo di accrescere le competenze dell’intero settore.

La settima edizione di Social Media Strategies offrirà una formazione trasversale, dunque, strutturata per garantire due giornate di aggiornamento professionale su temi, strumenti e piattaforme che interessano professioni e aree di business diverse. All’interno del programma, inoltre, anche diversi percorsi formativi, ideati per consentire ai partecipanti di approfondire le proprie skill e competenze e, allo stesso tempo, di acquisirne di nuove favorendo la possibilità di una crescita professionale a 360°.

Questi i percorsi pubblicati: Copy & Content, E-Commerce, Facebook, Influencer, Instagram, Video & Podcast e Web Marketing.

Oltre le porte delle sale formative, l’Area Espositiva dell’evento presenta numerose opportunità di networking presso gli stand di sponsor ed espositori, mentre il servizio di Speed Meeting favorirà la conoscenza e il confronto tra i professionisti e le aziende presenti attraverso mini incontri conoscitivi di 3 minuti.

All’interno della Sala Plenaria, poi, si parlerà dei più recenti trend del settore e di temi di attualità legati al mondo dei Social Network, grazie alla partecipazione di relatori come il creative director Paolo Iabichino e Augusto Rasori di Lercio.it. Inoltre, avranno luogo momenti di confronto e di dibattito sull’utilizzo responsabile dei social network e sul loro impatto sociale, argomenti al centro dell’agenda del Social Media Strategies anche nelle precedenti edizioni anche grazie alla preziosa testimonianza della giornalista Federica Angeli.

Per chi volesse partecipare si potrà acquistare il biglietto ad un prezzo agevolato inserendo il codice sconto media-99eu valido sino al 17 ottobre.