Garmin Swim 2, lo smartwatch per il nuoto

Filippo Vendrame,

Garmin Swim 2 è ufficiale e trattasi di uno smartwatch pensato appositamente per chi fa nuoto. Un indossabile che può essere utilizzato anche in piscina per monitorare la frequenza cardiaca al polso, la distanza, l’andatura, il numero delle bracciate e tanto altro. Tutto questo è possibile grazie al GPS, al cardiofrequenzimetro e ai molti sensori integrati. Un prodotto per gli sportivi che aiuta a misurare l’efficienza del nuoto. La nuova proposta di Garmin è perfetta sia per gli allenatori che per tutte le tipologie di appassionati di nuoto.

In particolare, il GPS è perfetto per chi ama nuotare all’aperto per misurare la distanza percorsa. Per chi preferisce la piscina, invece, Garmin Swim 2 include funzionalità avanzate come la registrazione degli esercizi, gli allenamenti personalizzati, le pause e gli avvisi per aiutare gli utenti a rimanere concentrati sul loro allenamento. Il nuovo indossabile di Garmin è stato progettato pure per poter essere indossato tutto il giorno come un classico smartwatch.

Garmin Swim 2 dispone, infatti, anche di altre funzioni come il monitoraggio del sonno, della distanza percorsa a piedi e tanto altro ancora. Grazie ad una serie di funzioni connesse, Garmin Swim 2 consente agli utenti di rimanere in contatto con il resto del mondo, anche in viaggio. Infatti, se associato ad uno smartphone, si collega automaticamente a Garmin Connect, una community online per il fitness in cui gli utenti possono analizzare la propria attività, tenere traccia dei propri progressi e creare allenamenti personalizzati.

Sempre grazie al collegamento con uno smartphone, gli utenti saranno in grado di ricevere sullo smartwatch messaggi di testo e visualizzare aggiornamenti sui social media, e-mail e altro. Garmin Swim 2 offre fino a 7 giorni di autonomia in modalità smartwatch, fino a 13 ore in modalità GPS e fino a 72 ore in modalità piscina.

Disponibile all’acquisto nelle colorazioni Bianco o Ardesia al prezzo di 249,99 euro.