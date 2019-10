PosteMobile, torna Creami Wow Weekend a 4,99 euro

Filippo Vendrame,

PosteMobile rilancia la sua promozione Creami Wow Weekend che potrà essere attivata solamente sino al prossimo 20 di ottobre. Sino al 18 ottobre si potrà attivare telefonicamente e poi solamente online. Trattasi di una tariffa speciale dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che acquisteranno una nuova SIM anche senza portabilità.

Nello specifico, l’operatore virtuale offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 10 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al prezzo promozionale di soli 4,99 euro al mese invece che di 10 euro al mese. Sostanzialmente trattasi del piano tariffario Creami Next 1 con 5 GB di traffico extra. La SIM prevede un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso che potrà servire per il pagamenti dei canoni della tariffa.

La spedizione della SIM a casa è gratuita. In roaming all’interno dei Paesi Europei, gli utenti potranno utilizzare 1,36 GB di traffico dati.

E’ possibile verificare in qualsiasi momento il traffico residuo sulla propria Area Personale, su APP PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160. Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo stesso giorno, per avere sempre certezza della data di rinnovo. Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Si ricorda che PosteMobile si appoggia alla rete di Wind Tre per offrire i suoi servizi voce e dati. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.