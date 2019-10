Candido Romano,

Tecnologia e preghiera, è questo Click to Pray eRosary, il nuovo rosario smart indossabile lanciato dal Vaticano e prodotto da Gadgetek, una società consociata di Acer. Si tratta di un dispositivo che vede la collaborazione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, introdotto durante il Mese Missionario Straordinario “per coinvolgere i giovani nella preghiera tradizionale e unirli per

pregare per la pace nel mondo”, come si legge nella nota a corredo dell’annuncio.

Ora spazio al design e alla scheda tecnica, anche se è singolare trovare queste parole nella stessa frase in cui compare il termine “rosario”, ma a quanto pare il Vaticano e la Chiesa pensano che sia il modo giusto per avvicinare la preghiera a nuove fasce di pubblico. L’eRosary ha un design sicuramente più tecnologico di quello classico, resiste all’acqua e polvere ed è costituito da una croce con finitura metallica con dieci perle di ossidiana: queste stanno a simboleggiare la solidità della fede.

All’interno della croce ci sono una CPU e un sensore giroscopico a 6 assi, che consente agli utenti di iniziare la sessione di preghiera dopo aver fatto il segno della croce e altri controlli gestuali. Inoltre, viene fornito con una stazione di ricarica wireless. Il dispositivo si collega con tramite la tecnologia Bluetooth 5.0 con l’app Click To Pray eRosary, disponibile sia per iOS che per Android. Inoltre vibra per ricordare sia le tre letture quotidiane che le intenzioni di preghiera di Papa Francesco per la Pace nel Mondo.

L’utente può quindi decidere se pregare con il rosario standard, un rosario contemplativo, oppure con diversi rosari tematici che verranno aggiornati ogni anno. Inoltre passando da una perla all’altra durante la preghiera dell’eRosary, l’app va automaticamente al passaggio successivo del capitolo, registra con precisione le sessioni di preghiera e ricorda ai fedeli l’obiettivo spirituale da raggiungere.

Non è finita qui, perché nell’app c’è anche una sezione da fitness tracker: c’è una dashboard “health” , che aiuta gli utenti a tenere traccia della distanza da percorrere giornalmente, del conteggio dei passi, del calcolo delle calorie e di un promemoria per raggiungere i propri obiettivi. L’autonomia dichiarata è di quattro giorni con tempo di ricarica di 2,5 ore.

Click to Pray eRosary è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 99 euro.