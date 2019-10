Facebook spinge Watch in Europa, i primi show

Candido Romano,

Facebook Watch si prepara a lanciare i primi show europei realizzati in partnership con gli editori locali. In Italia l’accordo è stato raggiunto con Ciaopeople, editore di Fanpage.it e The Jackal. In futuro quindi arriveranno cinque nuovi show con creativi e influencer e l’uscita degli episodi dovrebbe avere una cadenza settimanale.

Che cos’è Facebook Watch

Facebook Watch è la piattaforma interna a Facebook dove possono essere guardati sia i video realizzati dai suoi utenti sia gli show realizzati invece dai creativi ed editori. Dopo tutte le indiscrezioni circolate in rete è stata annunciata la sua uscita a livello internazionale, che comprende un’offerta di contenuti originali che coinvolgono numerosi paesi europei, compresa l’Italia. L’annuncio è stato dato direttamente dal famoso social network di Mark Zuckerberg. Negli ultimi 12 mesi le prime produzioni originali realizzate dagli editori in partnership con Facebook hanno interessato solo gli Stati Uniti, ma ora è arrivato il momento di lanciare i contenuti anche nei Paesi Europei.

La partnership con Ciaopeople

Facebook ha stretto un accordo con diversi editori digitali di Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia. L’obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere creativi, influencer e celebrità online per realizzare uno show in grado di coinvolgere il pubblico del social. La partnership di Facebook con Ciaopeople prevede la realizzazione di quattro nuovi show con la collaborazione degli artisti e degli influencer più seguiti in Italia. Gli show saranno realizzati sotto forma di serie a episodi la cui uscita avverrà a cadenza settimanale con una durata che va dai 4 ai 7 minuti.

Vincenzo Piscopo, Head of Branded Content di Ciaopeople, ha così commentato l’accordo raggiunto

Siamo orgogliosi che Facebook abbia scelto Ciaopeople per l’Italia. L’unico modo per coinvolgere un pubblico sempre più distratto da molteplici forme di intrattenimento e codici comunicativi, è quello di produrre contenuti originali e dedicati al mezzo. Per questo progetto in partnership con Facebook Watch, contiamo di sviluppare degli Show, che come sempre proviamo a fare, raccontino storie che entrino nel cuore e nella vita delle persone.

Svelati gli show in arrivo in Italia

Ciaopeople ha già annunciato quali saranno gli show in arrivo in Italia. La serie In da Car avrà come protagonista The Pozzolis Family che saranno impegnati con confessioni familiari dall’abitacolo dell’auto di famiglia. Ci sarà anche la serie 20900 con Camihawke e Alice Venturi, impegnate con i problemi dei trentenni. Gli episodi di The Tales of the Trades saranno affidati al giornalista e videoreporter di Fanpage, Saverio Tommasi, che si occuperà realizzare una serie di interviste ai commercianti con lo scopo di raccontare la storia della loro carriera. Marco Montemagno invece sarà il protagonista della serie Founder, i cui episodi ripercorreranno il passato con lo scopo di riuscire a capire le tendenze presenti e future nella vita quotidiana. La serie a episodi Breaveheart invece è stata affidata a Roberto Saviano, che avrà il compito di raccontare le storie di persone che hanno fatto la differenza per il proprio coraggio in tutto il mondo.