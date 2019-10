Iliad: nuovo sito ma stesse offerte

Filippo Vendrame,

Iliad rinnova il suo sito Web con un nuovo design che rispecchia maggiormente il filo conduttore delle sue offerte. Si nota subito, infatti, come le promesse di trasparenza tariffaria vengano messe in primo piano. L’operatore francese ha quindi scelto un nuovo look che mettesse in risalto la promessa di trasparenza tariffaria e la sua volontà di non rimodulare mai le sue tariffe.

Il nuovo sito non ha coinciso, però, con il lancio di nuove offerte tariffarie. Iliad continua a proporre sempre le solite ma apprezzate, tariffe che lo hanno reso famoso in questi ultimi tempi. In primo piano è possibile trovare subito Iliad Giga 50 e Iliad Voce. Nello specifico, si ricorda che Iliad Giga 50 propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

Invece, Iliad Voce propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di Internet a 4,99 euro al mese. Rimane sempre attivabile, anche se va trovata all’interno del sito, la vecchia offerta Iliad Giga 40 che propone sempre chiamate illimitate e SMS illimitati oltre a 40 GB di traffico Internet 4G. Prezzo di 6,99 euro al mese.

Le tariffe possono essere sottoscritte solo da tutti coloro che acquisteranno una nuova SIM con o senza portabilità. Iliad non consente, ancora, il cambio piano. Costo di attivazione di 9,99 euro. Non è previsto alcun vincolo, il prezzo è garantito per sempre e sono inclusi tutti i servizi. Le SIM si possono acquistare online o nei punti vendita.

Maggiori informazioni direttamente sul sito nuovo ufficiale di Iliad che mette anche in maggiore risalto la vendita degli iPhone e che offre pure una migliore usabilità per quanto riguarda l’accesso all’area cliente e al tool per trovare i punti vendita.