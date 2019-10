OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro disponibili su Amazon

Filippo Vendrame,

OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono da oggi ufficialmente disponibili in Italia. Oltre che sull’eShop di OnePlus e da MediaWorld, i nuovi smartphone Android possono essere acquistati anche su Amazon.

OnePlus 7T Pro a 759 euro. (Acquista su Amazon)

OnePlus 7T a 599 euro. (Acquista su Amazon)

Gli interessati possono quindi acquistare subito i nuovi smartphone Android di OnePlus. Inoltre, per gli abbonati Amazon Prime la possibilità di poter approfittare della spedizione rapida in un giorno per ricevere in tempi rapidi quanto acquistato.

OnePlus 7T Pro, si ricorda, è la punta di diamante degli smartphone Android del costruttore cinese. Dispone di un display edge to edge da 6,67 pollici Fluid AMOLED, con risoluzione QHD+, rapporto 19,5:9, gamut DCI-P3 e HDR10+. Cuore pulsante il SoC Qualcomm Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione UFS 3.0 non espandibile.

Molto sofisticata la fotocamera posteriore dotata di ben tre sensori: un Sony IMX586 da 48MP con apertura f/1.6, pixel da 0,8µm, OIS e autofocus laser/PDAF, un ultra-wide a 117° da 16MP e apertura f/2.2, e un teleobiettivo 3X da 8MP, apertura f/2.4 e OIS.

OnePlus 7T, invece, dispone di un display 6,55 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e una frequenza di refresh di 90 Hz. Cuore di questo smartphone sempre il SoC Qualcomm Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 128GB di storage. Posteriormente trova spazio sempre un triplo modulo fotografico con sensori da 48, 16 e 12MP.

Per entrambi i modelli è presente OxygenOS 10 basato su Android 10.