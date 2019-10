Arlo presenta Arlo Video Doorbell

Filippo Vendrame,

Arlo Video Doorbell è un campanello smart dotato di video in alta risoluzione ed audio bidirezionale. Un nuovo prodotto per le smart home progettato per consentire alle persone di poter vedere quello che altri campanelli video non sono in grado di riprendere. Infatti, questo dispositivo dispone di un campo visivo verticale che consente agli utenti di avere una visione ampia e dettagliata del proprio ingresso.

Arlo Video Doorbell offre una qualità delle immagini in HD ed audio bidirezionale. Grazie anche ad un’inquadratura squadrata che consente agli utenti di avere una visione integrale di tutto quanto accade davanti alla porta di casa, le persone saranno in grado di identificare i visitatori e di interagire direttamente con loro. Questo dispositivo smart di Arlo, inoltre, consente di effettuare videochiamate direct-to-mobile e offre alert personalizzati per segnalare il rilevamento di pacchetti, persone, veicoli o animali, consentendo agli utenti di agire rapidamente. Arlo Video Doorbell può essere anche tranquillamente collegato a un carillon meccanico o digitale e si installa facilmente nelle abitazioni.

Il debutto nei negozi in Europa è previsto all’inizio del 2020. I filmati ripresi da questo campanello video smart sono adatti anche ad una visione su smartphone. Questo significa che si potrà controllare l’ingresso di casa ovunque attraverso il proprio dispositivo mobile.

Per comunicare con chi suonerà al campanello, Arlo Video Doorbell avvierà direttamente una videochiamata in HD sullo smartphone dell’utente, ogni volta che il campanello viene premuto. Gli utenti non dovranno fare altro che rispondere alla videochiamata per mettersi in contatto diretto con i propri visitatori, con i quali potranno comunicare tramite l’audio bidirezionale o messaggi pre-registrati.

Chi acquisterà questo prodotto riceverà Arlo Smart per una prova gratuita di tre mesi, una piattaforma cloud su cui salvare per 30 giorni i video registrati.